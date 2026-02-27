Un año de espera para una cita con el oftalmólogo en la sanidad pública de Castelló

La demora para poder ser atendido en oftalmología en el centro de especialidades Jaume I de Castelló alcanza el año de espera, como confirmaron desde los sindicatos.

En concreto, Oftalmología está dando cita para febrero del 2027, según informaron desde CSIF, que señalaron que también en Cardiología está dando turno también para el 2027. «En ambos casos por la falta de profesionales, porque no se han cubierto ni sustituido jubilaciones de médicos especialistas en este centro», según las mismas fuentes. Desde CSIF vienen alertando desde hace tiempo de la grave falta de profesionales sanitarios, especialmente en especialidades y servicios básicos debido a la insuficiente planificación, escaso relevo de la plantilla por jubilaciones y salida de personal a otros países o al sector privado.

Envejecimiento y falta de espacios

Igualmente, Alejandro Calvente, presidente del Sindicato Médico CESM CV, señaló que oftalmología está dando cita para el 2027 apelando a un cuello de botella por falta de personal médico, de enfermería y de espacios para poder atender a la población. Recordó que cada vez hay que atender a un mayor volumen de población pues problemas como las cataratas o la presbicia son enfermedades prevalentes entre el colectivo de personas mayores y el envejecimiento va a más. Por su parte, desde CCOO, Virginia Sales, secretaria general de la federación de Sanidad apuntó quehay lista de espera en muchas especialidades, en Cardiología también es de un año y también aludió a la falta de profesionales.

Factores

Mientras desde el colegio de médicos señalaron que las listas de espera dependen de la oferta y de la demanda, y reconoció que en ocasiones hay que cubrir bajas de larga duración. No obstante, matizaron que habría que distinguir entre tiempo de espera para una primera visita y tiempo para ser citado para una prueba particular, que también depende de la disponibilidad del aparato o, incluso, existe la posibilidad de que a un paciente por error se le haya citado a un año vista, casos en los que esta problemática es subsanada.