Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona

Su nombre estuvo ligado durante décadas al sector cerámico, pero el empresario castellonense Felipe Peraire dio un vuelco radical a su trayectoria en 2023, cuando vendió su empresa, Baldocer, a la multinacional mexicana Lamosa. La operación, que según detalló el propio Peraire a Mediterráneo fue el resultado de una larga negociación de cuatro años, se cerró con el pago de 425 millones de euros. La mayor parte de este dinero se abonó a los pocos meses del acuerdo, mientras que los 71 millones que faltaban se transfirieron a mediados del pasado año.

Con 66 años ya cumplidos, se podría pensar que este emprendedor nacido en Albocàsser iba a destinar este dinero a un retiro dorado. De hecho, expuso tras confirmarse la venta de Baldocer que quería "vivir la vida con más calma" y que seguiría en el mundo inmobiliario "para tener una distracción". No ha sido exactamente así. El dinero obtenido de la venta se ha reinvertido en diferentes operaciones inmobiliarias, ya mencionadas en este periódico. Su primera gran compra fue un imponente hotel de lujo en Málaga, Palacio Solecio, por el que abonó 51 millones de euros en el primer semestre de 2024.

Centros comerciales como apuesta estratégica

No tardó muchas semanas en emprender su principal adquisición: un conjunto de tres centros comerciales, el Som Multiespai, en Barcelona; Zubiarte, en Bilbao; y Ruta de la Plata, en Cáceres. Los tres, valorados en unos 140 millones de euros. De ellos, el espacio de compras de la capital catalana es la joya de la corona, por sus 35.000 metros cuadrados de superficie y capacidad de atracción de visitantes.

El centro acabó el 2025 con un 92% de ocupación. / Mediterráneo

Ahora, Som Multiespai ha dado a conocer los resultados del pasado año, que muestran cómo la inversión de Felipe Peraire es un acierto. En 2025 han acumulado más de cinco millones de visitantes, con un incremento del 6% en ventas y de un 7% en el tícket medio de compra, según exponen desde el propio centro. El gerente, Daniel Medina, mencionó que estos resultados "son el reflejo de una estrategia centrada en comprender y satisfacer las demandas de nuestro entorno", en la zona de Nou Barris de Barcelona. "Haber superado los cinco millones de visitantes de nuevo confirma que se ha consolidado como un espacio de confianza, donde la utilidad diaria y una oferta de ocio diferencial aportan un valor real a nuestros clientes", añade.

Marcas, ocupación y expansión

Entre los establecimientos incluidos hay marcas de moda como Mango, Lefties o Sprinter; servicios de conveniencia como Mercadona, Guaw o Dormitienda; y un clúster de restauración de alto rendimiento con terrazas, formado por Casa Carmen, Goiko, Berto’s Milanesa y Pure Cuisine, entre otros.

En el pasado año, el nivel de ocupación de Som Multiespai se situó en el 92%, y se espera que en el primer semestre de 2026 se alcance, por primera vez, el pleno total, gracias a la incorporación de Monkey Town —el primer fun park de la marca en España— y la consolidación de operadores de ocio como Hi Claw, Cinesa o Zero Latency.

Nuevas inversiones inmobiliarias

El centro comercial está gestionado por la compañía de servicios inmobiliarios CBRE, y es propiedad de Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, propiedad de Felipe Peraire, y que tiene su sede en Castellón.

No es esta la única incursión del empresario en este campo, ya que en septiembre del pasado año se conoció la adquisición del centro Gran Vía de Alicante, por un montante de 50 millones de euros. Anteriormente se hizo con el parque Nasas Nigrán, en el sur de Galicia, en una compra realizada a José Luis López, popularmente conocido como el Turronero.

De forma paralela, invierte en el sector residencial, con el proyecto Porta de Mar, en Castellón, de 400 viviendas, un hotel de 5 estrellas, una clínica de lujo y restaurantes sobre 370.000 metros cuadrados de terrenos en la urbanización Colomera de Orpesa. También tiene en promoción cuarenta villas en la República Dominicana, en una de las zonas más atractivas del país.