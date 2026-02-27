Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos

La provincia no es ajena a la creciente demanda de viviendas

Edificios en Castelló de la Plana.

Edificios en Castelló de la Plana. / Toni Losas

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La vivienda ha pasado a ser una de las grandes preocupaciones en Castellón. Hay un número creciente de jóvenes que quieren independizarse, pero no pueden debido a unos precios que se han disparado en los últimos años. Algo que se enlaza con un mercado del alquiler cada vez más menguante, lo que reduce las opciones de aquellos que necesitan mudarse.

Presión inmobiliaria en la provincia

Este problema se produce en toda España, y tiene como epicentros las grandes ciudades y aquellos puntos donde hay mayor presencia de turistas, pero la provincia no es ajena a esta realidad. Dos municipios se encuentran en el listado nacional que recopila la mayor demanda para la compra de una vivienda.

Orpesa, en el puesto 43, y Castelló de la Plana, en el 46, son los puntos provinciales que forman parte del top 50 de presión inmobiliaria en España, según la clasificación elaborada por Idealista. La lista se ha realizado haciendo una comparación entre la oferta y la demanda en el mercado residencial. Cuanto más arriba se esté en la lista, más difícil es acceder a una vivienda.

Precios y factores que explican la demanda

En el caso de Orpesa, el precio por inmueble se sitúa en 194.917 euros de media, mientras que en la capital de la Plana se mueve en 205.321. La lista está encabezada por Madrid, con más de 603.000 euros; mientras que València ocupa la quinta plaza, con 322.000 euros.

Castelló forma parte del efecto de capitalidad respecto a su territorio, algo que ocurre en la mayor parte de provincias. En los últimos años, promotores y agentes inmobiliarios han destacado que la falta de construcciones nuevas había incrementado la dificultad para comprar un piso. Algo que ha empezado a aliviarse tras la entrada en vigor del nuevo plan general urbanístico, que facilita el desarrollo de nuevas promociones.

Noticias relacionadas y más

Turismo, segunda residencia y cercanía a la capital

En cambio, Orpesa es un ejemplo de municipio que combina a residentes de todo el año con aquellos que tienen viviendas para pasar épocas de vacaciones. Además, su proximidad a la capital la hace atractiva para aquellos que buscan vivienda en Castelló o Benicàssim, y no pueden optar por precio o falta de disponibilidad.

