Cajamar adelanta las ayudas de la PAC para ofrecer liquidez al sector agroalimentario

Cajamar ha lanzado un año más su campaña de anticipo de ayudas de la PAC, con una solución financiera ágil y personalizada para agricultores y ganaderos, con el objetivo de dotar de liquidez al sector agroalimentario.

Los especialistas de la entidad, según han explicado, acompañan a cada profesional durante todo el proceso, analizando las necesidades de su explotación y facilitando liquidez inmediata mediante el anticipo más adecuado para su actividad.

Herramienta digital

Como valor añadido, los perceptores que domicilien el cobro de las ayudas y superen los 5.000 euros recibirán sin coste una licencia anual del Cuaderno de Campo CX Tierra. Esta herramienta digital, desarrollada por Plataforma Tierra —integrada en el Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Grupo Cajamar—, permite cumplir con la obligatoriedad del Cuaderno de Campo (SIEX) desde cualquier dispositivo. Además, ofrece funciones avanzadas de apoyo a la gestión agrícola, como planes de riego y fertilización, predicción meteorológica por finca, control integrado de plagas o cálculo de la huella de carbono.

Grupo Cajamar reitera su compromiso con la agricultura y la ganadería como pilar de su origen e identidad cooperativa, ya que la entidad es referente en financiación al sector primario, con una cuota nacional del 15,2% y más del 40% de la nueva financiación empresarial concedida en 2025.

Apuesta por la inovación

Su apuesta por la innovación agroalimentaria, inciden, se materializa en dos centros de investigación propios que transfieren conocimiento, así como en la aplicación de soluciones tecnológicas de manera desinteresada para mejorar la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de explotaciones y negocios.

Grupo Cajamar también fomenta el emprendimiento y el desarrollo de proyectos innovadores mediante Cajamar Innova, su incubadora para startups en gestión de agua, foodtech y agrotech. Y cuenta con la comunidad Plataforma Tierra para impulsar la digitalización del sector, además de un Servicio de Estudios con un amplio catálogo de informes, análisis y publicaciones.

Asimismo, los profesionales del campo disponen de una gama de productos y servicios diseñados para su actividad: desde la Cuenta Autónomo Agro y diversas modalidades de financiación, hasta seguros agrarios y el seguro de Incapacidad Laboral Temporal (ILT), que garantiza un ingreso diario en caso de baja por enfermedad o accidente.