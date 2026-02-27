Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez MagdalenaNueva tienda PorcelanosaDesalojo escape gasPrograma oficial Magdalena 2026Jubilados proyecto eólico
instagramlinkedin

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo

Importante seguir los consejos de la DGT para conducir cuando hay niebla

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo

Sergi Juan

Castellón ha amanecido este viernes prácticamente cubierta por la niebla. Desde primera hora de la mañana, tanto la capital como otras zonas del litoral han quedado envueltas en una espesa capa que ha reducido notablemente la visibilidad y ha dejado estampas poco habituales.

El fenómeno no es extraño en esta época del año. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de "nieblas de advección de origen marítimo, las más frecuentes en el litoral valenciano durante el invierno y el inicio de la primavera".

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo / Bartomeu Roig

Un mar frío y aire húmedo

La segunda mitad de febrero es el momento del año en el que el Mediterráneo registra sus temperaturas más bajas. Según Aemet, la temperatura del mar en la boya de València actualmente se sitúa en torno a los 14,5 grados, dentro de los valores habituales para estas fechas.

Cuando una masa de aire más templada y húmeda se desplaza sobre un mar frío, la capa de aire en contacto con la superficie se enfría y se carga de humedad.

Si el aire húmedo se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, el vapor de agua se condensa en diminutas gotas en suspensión, formando bancos de niebla que pueden cubrir amplios tramos del litoral.

Qué hacer si te encuentras un banco de niebla (y qué evitar a toda costa)

Ver menos obliga a ir mucho más despacio y a dejar mucho más espacio. La mayoría de siniestros graves con niebla se asocian a fallos humanos ligados a alcances por no respetar una distancia de seguridad mayor. Ajusta esa distancia al espesor de la niebla y a lo que realmente eres capaz de ver.

Instrucciones de la DGT para conducir con niebla.

Instrucciones de la DGT para conducir con niebla. / DGT

En cuanto a luces, hay un punto clave: luces cortas y antiniebla. Las largas son contraproducentes porque rebotan en la niebla y deslumbran. La antiniebla trasera debe usarse solo cuando la niebla es realmente espesa y desconectarse al salir de la zona, porque puede molestar a otros conductores.

Otros consejos esenciales para mantener el control:

Noticias relacionadas y más

  • Nada de maniobras bruscas: con niebla suele haber humedad y el asfalto puede volverse deslizante; la frenada se alarga y el coche responde peor en curvas.
  • Frena suave e intermitente si es necesario, evitando “clavar” frenos.
  • Sigue las marcas longitudinales del carril para mantener la trayectoria y no descentrarte.
  • No te detengas en el arcén. Si no queda más remedio por avería, señaliza a una distancia mayor de lo normal y sitúa a los ocupantes detrás del guardarraíl. Si puedes, continúa despacio hasta una salida o área de servicio.
  • Evita distracciones y controla el vaho: limpiaparabrisas y ventilación pueden ser decisivos para no perder aún más visibilidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
  2. Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
  3. La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase
  4. El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
  5. Tren cancelado y sin medios alternativos': el aviso a los usuarios del corredor mediterráneo en Castellón
  6. Un proyecto de obra en Castellón se hace eterno, con casi 25 años de espera
  7. Aemet adelanta cambios para este fin de semana: Este será el tiempo en Castellón
  8. Esto es lo que van a cobrar a partir de ahora las 3.400 empleadas de hogar de Castellón

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo

Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona

Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona

Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos

Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos

Medicamentos para la diabetes, antidepresivos y antiinfecciosos: los fármacos más afectados por el desabastecimiento en Castellón

Medicamentos para la diabetes, antidepresivos y antiinfecciosos: los fármacos más afectados por el desabastecimiento en Castellón

Un año de espera para una cita con el oftalmólogo en la sanidad pública de Castelló

Un año de espera para una cita con el oftalmólogo en la sanidad pública de Castelló

Jornada complicada en los trenes de Castellón: averías, retrasos y un robo de cable alteran la circulación

Jornada complicada en los trenes de Castellón: averías, retrasos y un robo de cable alteran la circulación

Carlo Adriano, castellonense exjugador del Villarreal en México: "En España no te imaginarías nunca que pudiera suceder algo así"

Carlo Adriano, castellonense exjugador del Villarreal en México: "En España no te imaginarías nunca que pudiera suceder algo así"

El empleo en la construcción se dispara en Castellón, y falta aún personal: "Llaman a diario para pedir gente"

El empleo en la construcción se dispara en Castellón, y falta aún personal: "Llaman a diario para pedir gente"
Tracking Pixel Contents