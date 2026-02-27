Castellón ha amanecido este viernes prácticamente cubierta por la niebla. Desde primera hora de la mañana, tanto la capital como otras zonas del litoral han quedado envueltas en una espesa capa que ha reducido notablemente la visibilidad y ha dejado estampas poco habituales.

El fenómeno no es extraño en esta época del año. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de "nieblas de advección de origen marítimo, las más frecuentes en el litoral valenciano durante el invierno y el inicio de la primavera".

Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo / Bartomeu Roig

Un mar frío y aire húmedo

La segunda mitad de febrero es el momento del año en el que el Mediterráneo registra sus temperaturas más bajas. Según Aemet, la temperatura del mar en la boya de València actualmente se sitúa en torno a los 14,5 grados, dentro de los valores habituales para estas fechas.

Cuando una masa de aire más templada y húmeda se desplaza sobre un mar frío, la capa de aire en contacto con la superficie se enfría y se carga de humedad.

Si el aire húmedo se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, el vapor de agua se condensa en diminutas gotas en suspensión, formando bancos de niebla que pueden cubrir amplios tramos del litoral.

Qué hacer si te encuentras un banco de niebla (y qué evitar a toda costa)

Ver menos obliga a ir mucho más despacio y a dejar mucho más espacio. La mayoría de siniestros graves con niebla se asocian a fallos humanos ligados a alcances por no respetar una distancia de seguridad mayor. Ajusta esa distancia al espesor de la niebla y a lo que realmente eres capaz de ver.

Instrucciones de la DGT para conducir con niebla. / DGT

En cuanto a luces, hay un punto clave: luces cortas y antiniebla. Las largas son contraproducentes porque rebotan en la niebla y deslumbran. La antiniebla trasera debe usarse solo cuando la niebla es realmente espesa y desconectarse al salir de la zona, porque puede molestar a otros conductores.

Otros consejos esenciales para mantener el control: