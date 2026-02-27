Castellón resiste a la caída generalizada de viviendas turísticas en la Comunitat

Uno de los fenómenos más controvertidos del sector turístico en los últimos años, el de las viviendas destinadas para uso vacacional, va a la baja en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Así ocurre en Alicante y Valencia, pero no en Castellón, donde el número de propiedades se mantiene estable en 2025, e incluso muestran un incremento en algunos destinos.

Estabilidad en Castellón frente al ajuste autonómico

Así se pone de manifiesto en el estudio elaborado desde la patronal hotelera autonómica, Hosbec, con datos recopilados de las principales plataformas de comercialización de viviendas turísticas. En algunos puntos, como Guardamar del Segura, el estoc de viviendas destinadas a este uso cae un 15%. También llama la atención el descenso del 8% en Dénia, o el 7% de Gandia y Cullera. En cambio, las conclusiones del estudio muestran que en Castellón "el comportamiento del estoc de casas completas es estable, y no refleja un ajuste generalizado del parque como en las provincias de Valencia y Alicante".

El infome se centra en tres de los principales destinos de la provincia. Peñíscola mantiene las 2.093 propiedades de 2024, mientras que Orpesa crece en 30 unidades hasta alcanzar las 1.891 en el pasado año. En un número mucho más bajo, Benicàssim también crece, al pasar de 408 a 413 casas enteras. De esta manera, se rompe la tendencia generalizada desde el momento en el que se aprobó el decreto de regulación de viviendas de uso turístico de 2024. La secretaria general de Hosbec -y consellera de Turismo que impulsó esta medida-, Nuria Montes, apunta sobre la tendencia regional que "se nota ya la regulación que hizo el Consell en el año 24 y la apuesta del sector, sobre todo por ajustarse a la legalidad, y que está ya dando sus frutos".

Censo, ocupación y presión sobre precios

Los datos más recientes de la Conselleria de Turismo muestran que la depuración del censo de viviendas turísticas en Castellón supuso la baja de 1.857 apartamentos. Algo que contrasta con el informe de Hosbec. Esto se debe a que el estudio de los hoteleros se centra en las ofertas reales disponibles en las plataformas (estén o no legalizadas) y a que esta depuración puede haber afectado más a otras ciudades de la provincia. Fruto de esta regulación, el número de viajeros alojados en apartamentos descendió un 11% en 2025, según las cifras del INE.

El fenómeno se mantiene imparable en Castellón no solo por la cantidad de propiedades a disposición de los turistas, sino por las cifras de ocupación. La media anual de Orpesa creció un 2,4%, y en Peñíscola avanzó un 2,5%. Solo Benicàssim registra un ligero descenso del 0,5%. Nuria Montes apunta a que hay "una altísima estacionalidad", de modo que la ocupación media anual no llega a alcanzar el 30%. La mayor capacidad se ofrece en los meses de verano, con cifras que alcanzan el 65% en agosto en Peñíscola, y el 69% en Orpesa y Benicàssim.

Una mejora que se logra a costa de un importante ajuste de los precios. Llama la atención la caída de la tarifa media de Orpesa, con 140,3 euros (-17,5 menos que hace un año) y el retroceso de 7,1 euros en Peñíscola, donde se pagan 157,4 euros. En cambio, Benicàssim tiene la tarifa más elevada, con 188,4 euros y un aumento de 4,1 en 2025. Nuria Montes destaca de esta ciudad que es "el único municipio de toda la Comunitat que supera la barrera de los 300 euros por reserva en agosto".

Objetivo: frenar la oferta ilegal por habitaciones

Las conclusiones de Hosbec también ponen de manifiesto que el próximo objetivo de la supresión de la oferta ilegal de habitaciones en viviendas. "No nos olvidemos de que el alquiler de habitaciones en viviendas de uso turístico es ilegal en la Comunitat Valenciana, y por lo tanto es un objetivo prioritario que los servicios de inspección actúen precisamente en esta modalidad de alojamiento en habitaciones para que solo sean las propiedades completas y las regladas las que formen parte de nuestra competitividad turística", apunta Nuria Montes.