Congreso supracomarcal
Cristian Iserte y Núria Isern, nuevos portavoces de Iniciativa-Compromís en Castellón
La formación traslada su apoyo a Mónica Oltra y denuncia un proceso judicial "indecente e infame"
Iniciativa-Compromís ha renovado este viernes su ejecutiva en las comarcas de Castellón con la celebración de su congreso supracomarcal, situando a Cristian Iserte y Núria Isern como nuevos portavoces.
La formación, una de las tres que integra Compromís, ha celebrado el encuentro en la sede local de la coalición en Vila-real, donde se han dado cita, entre otras personas, la concejala de Torreblanca y hasta ahora portavoz, Miriam Panella; el teniente de alcalde de Cabanes, David Casanova; el diputado provincial en Valencia, Pau Andrés; el secretario de Organización, Sergi Tomás; y la portavoz de Compromís Vila-real y vicealcaldesa, Maria Fajardo. Panella y Casanova ejercerán, además, como secretarios de Organización supracomarcales de Castellón.
"Afectadas por el 'lawfare'"
Además de la renovación orgánica, el congreso ha aprobado por unanimidad una resolución de apoyo a Mónica Oltra y a las compañeras de Iniciativa-Compromís “afectadas por el lawfare”, denunciando un proceso judicial “indecente e infame”, “sin indicios sólidos y orientado al desgaste político”, y reivindicando que la justicia no puede usarse para perseguir adversarios ni debilitar la democracia.
Por último, se han compartido y debatido las tres ponencias del proceso congresual: una ponencia estatutaria, orientada a actualizar el marco interno y reforzar el funcionamiento y la transparencia de la organización; una ponencia política, centrada en aterrizar el proyecto en los grandes retos sociales y del día a día (derechos, curas, servicios públicos, vivienda, trabajo y territorio); y una ponencia de alianzas que fija criterios para sumar con coherencia, con reglas claras y respeto a la identidad del proyecto, especialmente desde el municipalismo y la pluralidad de Compromís.
"Más ordenada y presente"
Iserte ha destacado que “asumimos este reto con orgullo y responsabilidad: sumar esfuerzos, hacer equipo y reforzar una Iniciativa más ordenada y presente en el territorio. La supracomarca es clave para conectar municipios y convertir ideas en acción útil”.
Por su parte, Isern ha subrayado: “Queremos una organización abierta, que escuche y que sepa construir acuerdos con criterio. Nuestro objetivo está claro: hacer política que mejore la vida de la gente y que nos prepare, desde ahora, para llegar fuertes a los próximos retos”.
