Los ecologistas reclaman trasladar las batidas de caza en Castellón a los días laborables

Ecologistes en Acció del País Valencià ha formalizado una propuesta ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para transformar el calendario cinegético de la Comunitat Valenciana a partir de la temporada 2026-2027. La organización solicita que la caza, especialmente las batidas de jabalí, se restrinja exclusivamente a días laborables, liberando fines de semana y festivos para el uso recreativo, social y científico de la población en la Comunitat Valenciana.

La entidad fundamenta su petición en la creciente incompatibilidad entre las armas de fuego y el auge del senderismo, ciclismo, escalada y fotografía de naturaleza, actividades en expansión en el medio natural valenciano.

De hecho, Ecologistes en Acció denuncia que la intensificación de las batidas, justificadas por la administración por la sobrepoblación de jabalíes, los daños a la agricultura y el riesgo de expansión de la peste porcina africana detectado en Catalunya, ha blindado el monte valenciano, el campo y los espacios públicos para un solo uso casi todos los días del año: la caza.

El cierre sistemático de caminos públicos vulnera el artículo 45 de la Constitución Española y la Ley Forestal Valenciana, señalan desde la federación, recordando que el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado no puede estar supeditado a una actividad privada y residual.

Cambio sociológico

Ecologistes en Acció del País Valencià destaca un cambio sociológico irreversible en el sector cinegético. El colectivo ha perdido un 71 % de sus licencias desde los años 90, pasando de más de 113.000 a apenas 33.054 en 2024, es decir, solo el 0,6 % de la población valenciana.

Además, los datos del Servicio de Caza revelan un colectivo envejecido: el 31 % de los cazadores supera los 67 años, concentrándose la mayoría entre los 60 y 75 años. Esta alta tasa de jubilación y prejubilación permitiría trasladar la actividad a días laborables sin afectar al control poblacional del jabalí, ya que los practicantes disponen de mayor disponibilidad horaria.

Horarios y protección

La redistribución planteada por Ecologistes en Acció busca reforzar la seguridad ciudadana y la conservación de la biodiversidad en la Comunitat Valenciana. En zonas comunes, trasladar los días de caza (actualmente jueves, sábados y domingos) a martes, miércoles y jueves. En los cotos de caza, limitar la actividad exclusivamente de martes a jueves. Asimismo, se propone prohibir la caza en espacios naturales protegidos, zonas de dominio público marítimo-terrestre (DPMT), zonas urbanas y playas

Estas áreas son clave como corredores ecológicos y zonas de alta concentración de personas, especialmente en fines de semana.

La medida facilitaría la labor de los agentes medioambientales y del Seprona de la Guardia Civil, cuyos efectivos son más limitados durante el fin de semana. Concentrar la caza en días laborables permitiría una supervisión efectiva de las batidas, mayor control del furtivismo y más seguridad jurídica y física para los propios cazadores.

Desde Ecologistes en Acció del País Valencià concluyen que es imperativo ordenar el territorio valenciano bajo criterios de equidad social, seguridad y convivencia, garantizando que el monte valenciano sea un espacio de uso compartido y no un escenario de conflicto permanente.