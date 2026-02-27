Medicamentos para la diabetes, antidepresivos y antiinfecciosos: los fármacos más afectados por el desabastecimiento en Castellón

Los problemas de abastecimiento de medicamentos siguen afectando a Castellón, Valencia y Alicante. En el 2025, se registró una media trimestral de 5.397 productos distintos con faltas en las farmacias de la red, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior, según recoge el III Informe de Luda Partners, que refleja que se trata de un problema de carácter estructural que no solo afecta a España.

Desde el colegio de farmacéuticos de Castellón señalaron que los medicamentos relacionados con el tracto alimentario, el metabolismo y los preparados hormonales son los que registran mayor número de faltas de suministro. Dentro de este grupo destacan especialmente los fármacos utilizados para el control de la glucemia en pacientes diabéticos, como las insulinas y otros hipoglucemiantes.

También se detectan incidencias en medicamentos del sistema nervioso —principalmente antidepresivos y ansiolíticos—, así como en determinados antiinfecciosos de uso sistémico y en algunos tratamientos destinados a mejorar la función cardiovascular.

Las alternativas

No obstante, no todas las faltas de suministro generan un problema asistencial. En muchos casos existen otros medicamentos equivalentes comercializados, lo que permite al prescriptor optar por alternativas terapéuticas y al farmacéutico realizar sustituciones dentro del marco legal establecido.

Cuando la ausencia de un fármaco supone un vacío terapéutico por no existir alternativas directas, o cuando el stock disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda, la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) activa diversas medidas.

Distribuciones controladas: Se limita y supervisa la entrega del medicamento disponible para asegurar que las unidades existentes lleguen a los pacientes que realmente las necesitan y se coordina con distribuidores y farmacias para evitar acaparamientos o desequilibrios territoriales. Importación de análogos desde el extranjero. Cuando no existe alternativa terapéutica equivalente en España, la AEMPS autoriza la importación de medicamentos de otros países con el mismo principio activo o similar. Estos medicamentos se distribuyen de forma excepcional y bajo control. Autorización de alternativas terapéuticas.Si existen medicamentos equivalentes comercializados, la AEMPS facilita su uso como sustitución temporal. Esto permite que el prescriptor y el farmacéutico puedan cambiar el tratamiento dentro del marco legal. Comunicación y seguimiento obligatorio por parte de los laboratorios. Los laboratorios están obligados a informar con antelación cuando prevén problemas de suministro. La AEMPS monitoriza la situación y publica informes periódicos para profesionales sanitarios. Coordinación con el Ministerio de Sanidad y colegios profesionales. Se trabaja conjuntamente para evaluar el impacto asistencial y priorizar medidas. El objetivo es evitar interrupciones en tratamientos crónicos o críticos.

Alternativa

Asimismo, hay farmacias que han recurrido a la herramienta luda para que los pacientes puedan seguir sus tratamientos sin interrupciones. El informe de Luda identifica los tratamientos para la diabetes como los más afectados por el desabastecimiento, representando el 8% de los medicamentos localizados mediante la herramienta de LUDA. Entre ellos destacan Ozempic y Novorapid.

En segundo lugar, los antibacterianos de usos sistémico constituyen el 6%. En este caso, Furantoina y Benzetacil han sufrido los mayores problemas.

Los medicamentos para la depresión, ocupando el tercer puesto, representando también el 6% de las localizaciones totales, con Anafranil como el más destacado.