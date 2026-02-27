La Fiesta de las Paellas vuelve a llenar el campus de la UJI en el 35 aniversario

El acto académico en el Paranimf, presidido por la rectora Eva Alcón, ha dado paso a la cita más esperada por la comunidad estudiantil en el Riu Sec: la tradicional Fiesta de las Paellas, que se celebra hoy con ambiente festivo y el campus entregado desde primera hora.

Galería: Búscate en la fiesta de Las Paellas de la UJI en su 35 aniversario / Kmy Ros

La Universitat Jaume I conmemora este 27 de febrero de 2026 sus 35 años de historia con una jornada que, como marca la tradición, combina el tono solemne del aniversario con la cara más distendida de la vida universitaria. A las 12.00 horas, el Paranimf ha acogido el acto institucional del 35.º aniversario. A apenas unos pasos del Paranimf, el campus ha cambiado de registro.

Desde las 10.00 horas, el Consejo del Estudiantado ha organizado la Fiesta de las Paellas, con actuaciones y un recinto repleto de estudiantes que han convertido el campus en el epicentro de la jornada. Como es habitual, la celebración ha contado con la opción de cocinar paella por grupos, aunque la alternativa que más adeptos suma cada año ha vuelto a ser la paella gigante, pensada para facilitar que la fiesta no se pare y que nadie se quede sin fuerzas.

Camisetas por grados, grupos buscando su rincón y música durante toda la jornada han vuelto a dibujar el mismo paisaje: el de un día en el que el calendario académico se toma un respiro para celebrar pertenencia, curso y campus. La UJI sopla 35 velas y lo hace, un año más, con su tradición más popular al frente.