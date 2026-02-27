La Fiesta de las Paellas vuelve a llenar el campus de la UJI en el 35 aniversario
Del Paranimf al campus del Riu Sec: el acto académico da paso a la celebración estudiantil, con un gran ambiente y actuaciones
El acto académico en el Paranimf, presidido por la rectora Eva Alcón, ha dado paso a la cita más esperada por la comunidad estudiantil en el Riu Sec: la tradicional Fiesta de las Paellas, que se celebra hoy con ambiente festivo y el campus entregado desde primera hora.
La Universitat Jaume I conmemora este 27 de febrero de 2026 sus 35 años de historia con una jornada que, como marca la tradición, combina el tono solemne del aniversario con la cara más distendida de la vida universitaria. A las 12.00 horas, el Paranimf ha acogido el acto institucional del 35.º aniversario. A apenas unos pasos del Paranimf, el campus ha cambiado de registro.
Desde las 10.00 horas, el Consejo del Estudiantado ha organizado la Fiesta de las Paellas, con actuaciones y un recinto repleto de estudiantes que han convertido el campus en el epicentro de la jornada. Como es habitual, la celebración ha contado con la opción de cocinar paella por grupos, aunque la alternativa que más adeptos suma cada año ha vuelto a ser la paella gigante, pensada para facilitar que la fiesta no se pare y que nadie se quede sin fuerzas.
Camisetas por grados, grupos buscando su rincón y música durante toda la jornada han vuelto a dibujar el mismo paisaje: el de un día en el que el calendario académico se toma un respiro para celebrar pertenencia, curso y campus. La UJI sopla 35 velas y lo hace, un año más, con su tradición más popular al frente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
- Tren cancelado y sin medios alternativos': el aviso a los usuarios del corredor mediterráneo en Castellón
- Un proyecto de obra en Castellón se hace eterno, con casi 25 años de espera
- Aemet adelanta cambios para este fin de semana: Este será el tiempo en Castellón