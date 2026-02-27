Ya hay fecha para la llegada a Castellón de la receta electrónica de los mutualistas de Muface

Los mutualistas de Muface de la provincia de Castellón dirán adiós en cuestión de días a los talonarios, las recetas en papel y los desplazamientos para tramitar los visados con la implantación de la receta electrónica.

Todas las farmacias de la Comunitat Valenciana comenzarán este próximo martes, 3 de marzo, a dispensar medicamentos con este nuevo sistema gracias a la colaboración público-privada en la que ha intervenido Muface, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, Adeslas, Asisa y los médicos.

Acto de bienvenida

La provincia dará la bienvenida a este nuevo sistema con un acto en el que participará el director provincial de Muface, Juan Bautista Vaquer; la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, Rosa Arnau; el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón, Carlos Vilar; la gerente de Asisa, César Gozalbo; la delegada de Adeslas, Cristina Guinea, y el director de Adeslas, José Salvador.

Una mujer solicita un medicamento en una farmacia con una receta electrónica. / E.P.

El cambio beneficiará a 110.411 mutualistas en el conjunto de la autonomía. La Comunitat Valenciana permitirá alcanzar así un total de 16 territorios españoles en los que la receta electrónica concertada estará activa en el primer trimestre de 2026. Se inicia además la fase final del despliegue, que finalizará a lo largo de este año con la adhesión de Andalucía, Castilla y León y Cataluña. Además, desde el inicio de su implantación en las diferentes autonomías en 2020, se han realizado ya 1.623.162 prescripciones y 3.782.528 dispensaciones con este sistema.

Antes, este viernes, se ha celebrado una reunión técnica en València en la que se ha reivindicado el avance al constituir un ejemplo de “colaboración para mejorar los servicios públicos y facilitar la vida a la ciudadanía, en este caso a las personas mutualistas”.