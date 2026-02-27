Nuevas empresas de Castellón (Xarxatec) entran en el hub de defensa de la Comunitat

Las entidades que representan a las empresas tecnológicas de Castellón -XarxaTEC- y Alicante -AlicanTEC han confirmado su adhesión al Hub de Defesa de la Comunitat Valenciana, liderado por AVIA, Espai Aero y Clúster Digital CV, y al que recientemente se han unido, Startup Valencia, QUIMACOVA y AVEP.

Con estas dos incorporaciones, se consuma la voluntad vertebradora y unificadora del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana que, de esta manera, incorporaa empresas asentadas en todo el territorio. Si ya las entidades fundadoras cuentan con empresas asociadas en el conjunto de la Comunitat Valenciana, la incorporación de las asociaciones tecnológicas provinciales refuerza el compromiso del Hub por aunar a toda la cadena de valor del conjunto del territorio para atraer proyectos derivados del incremento de la inversión endefensa.

La suma de los sectores de automoción, aeroespacial, tecnológico, químico y de las empresas emergentes conforma una entidad que reúne todas las capacidades productivas, innovadoras y tecnológicas para hacer frente a los retos de la industria de defensa.

Operario de Arkadia Space, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

Sobre XarxaTEC

La Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón, con más de 75 empresas y 2.000 puestos de trabajo directo solo en la provincia de Castellón, es una organización sin ánimo de lucro que reúne a empresas con el objetivo de desarrollar talento tecnológico, promover lainnovación, el desarrollo tecnológico y fortalecer todo el tejido empresarial a través de la colaboración.

Sobre AlicanTEC

La Asociación para la promoción y el impulso de la tecnología y la sociedad del conocimiento de Alicante (AlicanTEC) está formada por 66 empresas y 4.700 trabajadores en la provincia de Alicante, siendo una asociación sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la economía tecnológica, el emprendimiento y la innovación, integrando entidades de toda la cadena de valor en la región, mediante la promoción del talento y la colaboración con todos los actores de la sociedad.

Estas dos nuevas incorporaciones confirman la representatividad empresarial del Hub de Defensa, ya que, entre las 6 entidades suman más de 1.000 empresas y amplían la cadena de valor industrial con capacidad para proyectos en el sector de Defensa.

Qué es el hub de Defensa de la Comunitat Valeciana

Satélites, cazas y drones combinados en una ilustración sobre el FCAS de Airbus / Airbus

El Hub Defensa CV nace para posicionar a la Comunitat Valenciana como un nodo industrial y tecnológico de referencia en defensa, seguridad y tecnologías duales en Europa.

Impulsado por asociaciones industriales, tecnológicas y entidades del ecosistema de innovación, el Hub se configura como un espacio de colaboración empresarial orientado a generar oportunidades industriales, proyectos de alto valor añadido y capacidades estratégicas alineadas con los nuevos retos de seguridad y soberanía tecnológica europea.

La iniciativa surge desde el tejido empresarial con una vocación abierta, colaborativa y europea, y cuenta con el apoyo institucional del entorno público y tecnológico valenciano.

El Hub pretende potenciar capacidades ya existentes en la Comunitat Valenciana —industriales, tecnológicas, científicas y de innovación— y orientarlas hacia nuevos programas y oportunidades vinculadas a la defensa, la seguridad, el aeroespacio y las tecnologías duales.

ElHub de Defensa, cuya creación se anunció hace unas semanas, tiene como objetivo la generación de proyectos estratégicos de valor añadido que aúnen las capacidades de las empresas representadas en las cuatro entidades.

Actualmente conforman el Hub de Defensa el Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana -AVIA-, Espai Aero CV, el Clúster Digital CV, Startup Valencia, Quimacova, AVEP, XarxaTEC y AlicanTEC.