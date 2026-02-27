Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nules despide a Evaristo Muñoz, miembro fundador del PP local

También tomó parte en la puesta en marcha del Partido Popular a nivel provincial y regional

Directivo de Keraben, presidió además la comisión de Control de Bancaixa

Evaristo Muñoz en una imagen de archivo.

Evaristo Muñoz en una imagen de archivo. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Nules

La localidad de Nules despidió este viernes a Evaristo Muñoz, miembro fundador del Partido Popular en este municipio. Sus compañeros le recordaron «con un arrojo, un tesón y un empeño que mantuvo siempre con un compromiso ejemplar». Tal como señaló el presidente del PP local, Miguel Ángel Martínez Montés, «su trabajo constante y dedicación por este proyecto merece el máximo reconocimiento».

Directivo de Keraben y presidente de la comisión de Control de Bancaixa, Evaristo Muñoz «era un emblema de Nules, un referente para el PP y un ejemplo de dedicación y trabajo».

Evaristo Muñoz saluda a Manuel Fraga en una imagen retrospectiva.

Evaristo Muñoz saluda a Manuel Fraga en una imagen retrospectiva. / Mediterráneo

Tal y como recordó Martínez Montés, «Evaristo nunca tenía un no por respuesta si tenía la oportunidad de ayudar al PP. Y así lo vamos a recordar siempre, empeñado en hacer crecer y forjar la mejor política al servicio del pueblo que amaba y adoraba: Nules».

Legado

Miembro fundador del PP a nivel local, provincial y regional, formó parte de distintos comités locales y también del PPCS a nivel provincial y del PPCV, en el ámbito autonómico. «Su legado es un ejemplo para quienes hoy estamos en política. Su trabajo, siempre altruista y hospitalario, un modelo a seguir», resaltó el actual presidente del PP en Nules.

Por todo ello, «es un día triste para toda la familia del Partido Popular de Nules. Un día para recordar el buen hacer de Evaristo, que siempre tuvo tiempo y ganas de trabajar por y para su municipio con un proyecto ambicioso y sólido, el que él mismo fundó y que hoy nosotros seguimos manteniendo vivo. Descanse en paz», concluyó Martínez Montés.

TEMAS



