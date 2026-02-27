El PP exige inversión en plantillas, recursos y cuarteles para blindar la seguridad en el interior de Castellón

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha exigido este viernes en Barracas la inversión en plantillas, recursos y cuarteles "para blindar la seguridad que dé paz al interior", a la vez que ha afeado al Gobierno central su negativa a ampliar en 2025 los efectivos de la Guardia Civil que prestan servicio en la zona.

Así lo ha reivindicado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, en una reunión comarcal con alcaldes y portavoces populares: "El interior merece protección. En el primer semestre de 2025 ya castigó al mundo rural sin refuerzos de seguridad ciudadana. El cierre del año ha reforzado el castigo, y en el PPCS estamos decididos a conseguir soluciones con políticas que refuercen las plantillas de la Guardia Civil, que les doten de mayores recursos y que inviertan en el acondicionamiento de cuarteles, porque su presencia es garantía de vida para el mundo rural".

"Debe actuar"

El número dos del PPCS ha hecho estas manifestaciones en base al último balance hecho público por el Ministerio del Interior que "reconoce el incremento del índice de delitos cometidos en el interior de la provincia". "Son datos que demuestran que el Gobierno de España debe actuar", ha incidido.

Encuentro con alcaldes y portavoces del PP en Barracas. / MEDITERRÁNEO

En la actualidad, según han añadido, los cuarteles de Segorbe, Viver y Montanejos se encargan de la seguridad de 62 pueblos y pedanías del Alto Palancia y el Alto Mijares. "El número de agentes es mínimo y ello obliga a organizarse por turnos para atender a poblaciones muy alejadas entre sí", ha remarcado, señalando que esta situación puede provocar un incremento de los tiempos de respuesta que en ocasiones puede superar los 45 minutos de espera. "No es lo que merece nuestro interior", ha considerado Aguilella.

Cámaras de seguridad

En este sentido, desde el PP destacan que propuestas como la instalación de cámaras de seguridad anunciadas por la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en la entrevista concedida a este diario se presentan como una solución. "La política eficaz es la que trata de atajar un problema, aun no siendo competencia de la institución que dirige", ha señalado el número dos del PPCS.

"Urge el aumento de los efectivos de la Guardia Civil para garantizar la mayor eficacia en nuestro interior", ha remarcado Aguilella, añadiendo que "estos pueblos pequeños se sienten más tranquilos y más asistidos con la Guardia Civil. Y nosotros estamos decididos a seguir reclamando esta presencia que es vital para que los pueblos no acaben desapareciendo". "Un cuartel no solo es seguridad, es un escudo contra la despoblación que estamos decididos a defender al más alto nivel", ha concluido.