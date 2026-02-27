El PSPV acusa al PP de la Diputación de Castellón de "tacticismo político" por dilatar al 2027 las obras del plan Impulsa

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha acusado este viernes al equipo de gobierno del PP de "trilerismo" y "tacticismo político" al "dilatar la puesta en marcha de las obras" del plan Impulsa, ya que de los 32 millones de euros previstos para la estretegia bienal "este año solo hay dos en el presupuesto".

"Los municipios no van a poder hacer las obras este año a no ser que avancen el dinero", ha defendido en una rueda de prensa el secretario general de los socialistas castellonenses, Samuel Falomir, quien ha criticado que el ejecutivo que lidera Marta Barrachina "ha preferido dilatar la puesta en marcha de las obras al 2027 para recorrer la provincia diciendo que la Diputación está invirtiendo en todos los municipios".

Junto a alcaldes

Falomir ha comparecido acompañado del alcalde de Montanejos y miembro de la Comisión de Despoblación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Sandalinas; de la alcaldesa de Sant Mateu, Ana Besalduch; y del alcalde de Soneja, Benjamín Escriche.

"Vamos a retrasar obras a cinco meses de las elecciones y tendrá la oportunidad la presidenta y Folgado de pasearse por los pueblos y visitarlas", ha señalado Escriche. Mientras, Sandalinas ha apuntado a la "situación de estrés" que generará esta situación en los consistorios más pequeños, con menor capacidad de gestión.

Asimismo, Besalduch, ante las críticas del ejecutivo provincial, ha defendido que "el Gobierno de España está invirtiendo más que nunca en la provincia y a los ayuntamientos está llegando más dinero que nunca". La alcaldesa ha ensalzado las inversiones de la administración central en ámbitos como el turismo, mientras ha criticado las políticas provinciales y las autonómicas, con la supresión de los planes Convivint o Edificant.