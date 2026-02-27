PortCastelló impulsa acuerdos con universidades para atraer talento joven al sector portuario

La Autoridad Portuaria de Castellón ha celebrado un consejo de administración, en el que se ha aprobado un nuevo paso para atraer talento a estas instalaciones y al sector portuario en general. Se ha dado el visto bueno a dos convenios con universidades para acoger a alumnos de prácticas. Al convenio que ya existe con la UJI, y que se actualizará en el próximo consejo, se unen ahora nuevos acuerdos con la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València.

Convenios para prácticas y captación de talento

A través de estos acuerdos, que cuentan con un periodo de vigencia de cuatro años, la Autoridad Portuaria "busca reforzar la conexión entre el ámbito académico y la actividad portuaria, facilitando que los estudiantes conozcan de primera mano el funcionamiento, los perfiles profesionales y las posibilidades de crecimiento que ofrece este entorno estratégico para la economía".

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que, desde la Autoridad Portuaria, a través de estos convenios, "impulsamos nuevas alianzas con las universidades públicas con el objetivo de acercar el sector portuario al talento joven y generar oportunidades de desarrollo profesional".

Asimismo, Ibáñez ha asegurado que "con ello, no solo contribuimos a mejorar la empleabilidad de los universitarios, sino también apostamos por incorporar nuevas capacidades, conocimiento y talento al sector, favoreciendo su modernización y competitividad a largo plazo".

Recogida selectiva con la Fundación Ecopilas

Además de estos acuerdos formativos el Consejo de Administración ha aprobado también un convenio con la Fundación Ecopilas, para el establecimiento de las condiciones de participación en el sistema de recogida selectiva de pilas y acumuladores usados de esta entidad con un periodo de duración de cuatro años.

El objetivo del citado convenio es la implantación y el desarrollo de un sistema de recogida selectiva de pilas y acumuladores portátiles usados, en los puntos de recogida ubicados en instalaciones de la Autoridad Portuaria, a fin de facilitar la adecuada recogida, custodia temporal y entrega de dichos residuos para su correcta gestión conforme a la normativa aplicable.

"Damos así un paso más en nuestra responsabilidad ambiental con la implantación de un sistema de recogida selectiva de pilas y acumuladores portátiles usados en nuestras instalaciones", ha destacado Rubén Ibáñez.

El máximo responsable de PortCastelló ha asegurado que el compromiso de la Autoridad Portuaria es "avanzar hacia un puerto cada vez más eficiente, competitivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando la sostenibilidad en cada medida que adoptemos".