El sector agrario de Castellón clama contra la última "traición" de la Unión Europea sobre Mercosur

Los tratados comerciales de la Unión Europea no sientan bien a la economía de Castellón. Primero fue la firma del acuerdo de Mercosur, que cuenta con una fuerte contestación del sector agrario provincial. Posteriormente se alcanzó un pacto con la India, que es uno de los principales competidores de la cerámica castellonense.

Una votación del Parlamento Europeo puso en suspenso la ratificación del acuerdo de Mercosur, al reclamar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un pronunciamiento previo a la ratificación de la cámara. Pero esta medida se ha quedado sin efecto, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la "aplicación provisional" del acuerdo. Algo que ha puesto en pie de guerra a las entidades agrarias. La Unió Llauradora pide la dimisión de la dirigente comunitaria, "por saltarse las reglas y principios democráticos y vender los intereses de los productores valencianos". Desde AVA acusan a von der Leyen de "traición institucional al campo europeo".

Críticas del campo valenciano al pacto con Mercosur

El secretario general de la Unió, Carles Peris, recuerda que este acuerdo será "muy lesivo" para los intereses del campo de Castellón. "Nos tenemos que enfrentar a un acuerdo negativo, al competir con agriculturas y formas de producción con estándares de calidad muy inferiores, con condiciones ambientales y sociolaborales muy inferiores, que nos hacen perder competitividad en el principal mercado del bloque europeo".

La organización denuncia que la "supuesta cláusula de salvaguarda no forma parte del texto del acuerdo y, por tanto, no ofrece protección real ni automática. A su juicio, se trata de un mecanismo tardío y discrecional que actúa cuando el daño ya está hecho y los agricultores y ganaderos ya han sufrido pérdidas". Además, denuncian que la Comisión ha forzado "los procedimientos y vaciado de contenido el debate democrático. La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados".

Salvaguardas y garantías sanitarias bajo la lupa

Desde AVA exponen que una auditoría de la Comisión sobre Brasil "no ha garantizado plenamente que carne procedente de animales tratados con estradiol 17β -sustancia no permitida en Europa- quede fuera del mercado comunitario". Un hecho que ponen como ejemplo de la falta de garantías a la hora de competir en igualdad de condiciones con los países del Mercosur.

La Asociación Valenciana de Agricultores añade que la batalla "no está cerrada", ya que sigue pendiente la resolución del TJUE y la votación del Parlamento Europeo para la ratificación definitiva. "Un recurso de un Estado miembro ante el TJUE, como ya han anunciado públicamente Hungría y Polonia, podría suspender cautelarmente el acuerdo", apunta AVA.

Por su parte, la Unió instan a PSOE y PP. "Deben dejar de respaldar una vía que compromete gravemente al sector agrario español e incorporarse al frente común del resto de fuerzas políticas del país".