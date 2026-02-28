Miguel Barrachina impulsa la DOP Alcachofa de Benicarló y anima a "mirar la etiqueta" para elegir origen

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado el papel de la DOP Alcachofa de Benicarló como garantía de origen y herramienta para que el valor del producto se quede en el territorio, y ha animado a "mirar la etiqueta" como gesto de compra informada que reconoce el trabajo del agricultor.

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la primera jornada del I Congreso Nacional de la Alcachofa, en Benicarló, donde ha felicitado a la organización por un encuentro que reúne a toda la cadena de valor, desde la producción y la técnica hasta el mercado y la gastronomía, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El conseller ha defendido este tipo de foros como "espacios útiles" para compartir "soluciones aplicables a retos reales" del sector. "Cuando conectas a quien produce con quien investiga, comercializa y prescribe, el producto gana y el territorio también", ha señalado.

Barrachina ha destacado que la etiqueta es "la forma más directa de trasladar al consumidor el origen y la confianza", y ha insistido en que la DOP funciona como "un distintivo claro para identificar calidad y procedencia". En este sentido, ha subrayado que la superficie inscrita en la DOP Alcachofa de Benicarló ha crecido un 12 por ciento este año hasta alcanzar las 459 hectáreas y ha puesto en valor el esfuerzo del sector para consolidar un producto con reputación.

El conseller ha incidido en el refuerzo del apoyo a la calidad diferenciada de la Comunitat Valenciana por parte de la Conselleria, con un presupuesto de 1,7 millones de euros para 23 figuras de calidad. Además, se destinan 680.000 euros a acciones de promoción para reforzar el origen y la calidad en mercados y lineales, facilitando que el consumidor identifique con claridad lo que compra.

Durante su intervención, Barrachina ha vinculado el futuro del cultivo a la rentabilidad y ha insistido en que "sin rentabilidad no hay relevo". En este marco, ha destacado la incorporación de jóvenes en el Baix Maestrat, con 42 solicitudes de ayuda (35 de jóvenes y siete de nuevos agricultores) por un valor de más de 2 millones de euros.

Noticias relacionadas

Asimismo, el conseller ha señalado que la Conselleria trabaja en un plan de 50 millones de euros para impulsar maquinaria eficiente e instalaciones, con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones y reforzar la viabilidad de la actividad agraria como opción de vida.