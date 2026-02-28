Castellón acelera la obra nueva: mejor dato desde 2009 con cinco viviendas al día

Hormigoneras, grúas, albañiles y camiones descargando ladrillos vuelven a formar parte de la estampa habitual de la provincia, sobre todo en las zonas en expansión o con potencial para urbanizar. El resurgir de la construcción continúa imparable, más allá de altibajos puntuales, hasta el punto de que ya se promueven cinco viviendas de obra nueva de media al día en Castellón.

Los datos de visados del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de todo el 2025, publicados este viernes, constatan el momento dulce que atraviesa el sector de la construcción. Solo en el 2025 se contabilizan un total de 1.737 visados en el territorio castellonense, un 37% más que el año anterior.

Esto implica que la provincia alcanza un máximo inédito desde el 2009, poco después del estallido de la bautizada como crisis del ladrillo, cuando se llegaron a visar 2.420 inmuebles. Un dato que contrasta con el mínimo registrado justo hace una década, en el 2015, cuando apenas se impulsaron 222 viviendas de obra nueva. Si solo se mira el mes de diciembre de 2025, el último incorporado a la estadística, se registran 216 visados, un 426% más que los 41 del mismo momento del año anterior.

Ocho de cada diez en bloques

¿Y qué tipo de casas se están creando? La mayoría de las viviendas de obra nueva en desarrollo corresponden a bloques de pisos, con ocho de cada diez, al acaparar 1.456 de las 1.737 visadas. Apenas 251 son domicilios unifamiliares, como pueden ser las villas o los adosados.

Entre ambas opciones difiere notablemente la superficie que se construye. Mientras las unifamiliares quedan en una media de 201 metros cuadrados, prácticamente el doble de los 99 que conforman los pisos. Si es cierto que, en especial las viviendas en bloque, muestran una tendencia en los últimos años de ir perdiendo tamaño.

Gráfico que muestra la evolución de los visados de viviendas de obra nueva en Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

No al alcance de todos

Sin embargo, el acceso a la vivienda de obra nueva no siempre está al alcance de todos. Según los últimos informes publicados, el precio de un inmueble de nueva construcción ronda los 1.758 euros por metro cuadrado en la capital de la Plana, como refleja la Sociedad de Tasación. Un valor que se multiplica todavía más en zonas como Sensal, donde es fácil hallar promociones a la venta por 2.500 e incluso 3.000 por metro cuadrado, eso sí, en residenciales equipados con piscina, garaje y otros servicios.

"La vivienda de obra nueva cuenta con bastante demanda, aunque tiene un nicho determinado", explica el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu. "No todo el mundo puede optar a una casa recién construida. Suele ser una pareja con buenos sueldos, ya que hacen falta las dos nóminas para poder costearla, o algún ejecutivo con ingresos suficientes", detalla el representante de las inmobiliarias.

En busca de una casa mejor

Otro colectivo que se inclina hacia esta opción es el que quiere mejorar su residencia. "Hay muchos casos también en los que se trata de gente que ya tiene una casa y que quiere pasarse a una mejor", añade Nomdedéu, quien indica que este tipo de operaciones son "buenas para el mercado, porque a la vez ponen otro inmueble a la venta de segunda mano, que están muy demandados".

Completa el perfil de castellonenses interesados por la obra nueva la gente "que ha recibido dinero de una herencia y lo aprovecha para invertirlo ahí o jóvenes cuyos padres tienen ahorros y pueden ayudarles".

Más allá de la provincia, el repunte de la obra nueva se extiende al conjunto de la Comunitat Valenciana, que alcanzó los 19.772 visados en el 2025, un 47,3% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 13.426. Algo menor es el crecimiento si se observan los resultados nacionales, con 139.016 visados en 2025 en España, un 8,8% más que el ejercicio previo, cuando fueron 127.721.

Las reformas, también en auge No solo la obra nueva vive un buen momento en la provincia, pues también está en auge la reforma de inmuebles, bien para mejorarlos o para ampliarlos. Durante el 2025 se concedieron 324 visados para este fin, trámite necesario para actuaciones de gran calado, un 71% que las contabilizadas hace una década. Un trámite que recoge, por ejemplo, quien opta por transformar la distribución de su vivienda, pero también los locales que se transforman para darles un nuevo uso, como está ocurriendo en la ciudad de Castelló con los bautizados como minipisos. De nuevo, la cuantía de visados para reformas se sitúa este año pasado en línea con los niveles post-estallido de la burbuja inmobiliaria y se aleja del mínimo alcanzado en la provincia hace diez años con la crisis del ladrillo.