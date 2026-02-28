Jóvenes, migrantes y personas con discapacidad, entre los grupos más afectados por la soledad no deseada, según el COPCV

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha celebrado la jornada profesional 'Problemas de la sociedad actual y futura: pobreza y soledad no deseada', un espacio de reflexión y análisis interdisciplinar que ha puesto el foco en dos realidades en aumento y estrechamente conectadas. El encuentro, con participación de profesionales de la Psicología, especialistas de otras disciplinas y representantes institucionales, tuvo lugar el 28 de febrero en la Diputación de Castellón.

“La pobreza no es solo económica”

El decano del COPCV, Francisco Santolaya, inauguró la jornada subrayando que “la pobreza no es únicamente un término económico sino global” y defendió que debe abordarse desde distintos ámbitos. En este sentido, y ante la presencia de representantes públicos, reclamó que el perfil del profesional de la Psicología se perciba como indispensable para desarrollar políticas orientadas a prevenir y acompañar a personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

FOESSA: una de cada cinco familias en exclusión social

La primera conferencia corrió a cargo de María Moscardó Bolinches, coordinadora del Informe de la Fundación FOESSA de la Comunitat Valenciana 2025 sobre exclusión social. Moscardó destacó que una de cada cinco familias valencianas vive en situación de exclusión social por problemas estructurales persistentes relacionados con vivienda, empleo y cohesión social.

Durante su intervención, calificó de “fake” el derecho a la vivienda y denunció un modelo que prioriza la vivienda como inversión y bien de mercado frente a su función como núcleo social. En este marco, apuntó a la precariedad en el acceso a la vivienda, el desempleo y la integración precaria como motores de la exclusión, con especial impacto en grupos vulnerables. También alertó de que la vulnerabilidad crece: al comparar el informe actual con el de 2018, señaló que las familias sin ningún problema se han reducido.

Aislamiento y soledad: no es lo mismo

La segunda ponencia fue del psicólogo experto en intervención social Santiago Boira, centrada en la soledad no deseada. Boira diferenció dos conceptos clave para diseñar respuestas eficaces:

Aislamiento social : falta sustancial de contactos sociales y medible de forma objetiva.

: falta sustancial de contactos sociales y medible de forma objetiva. Soledad no deseada: sentimiento subjetivo, la percepción de no tener la cantidad y/o calidad de relaciones sociales que se desean.

Según expuso, esta distinción resulta determinante para orientar intervenciones desde la Psicología y desde las políticas públicas.

"La sociedad actual es una fábrica de soledad”

En referencia al Barómetro de la Soledad No Deseada en España 2024 (Fundación ONCE y Fundación AXA), Boira señaló que aproximadamente el 20% de la población adulta se siente sola. Frente a las redes comunitarias tradicionales, recordó que antes existían espacios estables para encontrarse —la calle, la plaza, el bar o las puertas de las casas—, mientras que actualmente, afirmó, se vive en una sociedad que "potencia la autosuficiencia" y en la que la dependencia se percibe como debilidad.

También apuntó al papel ambivalente de las redes sociales digitales: conectan, pero no siempre vinculan. Las interacciones pueden ser frecuentes, pero a menudo superficiales, sin garantizar relaciones significativas ni apoyo emocional real.

Jóvenes, migrantes y personas con discapacidad, entre los más afectados

La jornada desmontó el estereotipo que asocia la soledad únicamente a las personas mayores. Según los datos abordados, los grupos especialmente afectados incluyen jóvenes, personas con discapacidad y personas migrantes. En concreto, Boira indicó que casi el 35% de las personas de 18 a 24 años dice sentirse sola, una franja marcada por “transiciones” y cambios vitales como la salida del hogar familiar o el fin de los estudios.

Factores de riesgo y vínculo con la pobreza

Durante el encuentro se analizaron factores de riesgo asociados a la soledad no deseada, como vivir solo/a, experimentar eventos vitales significativos (pérdidas o separaciones), la edad —especialmente en mayores, aunque con impacto creciente en población joven— y la renta, ya que menores ingresos se asocian a más inseguridad económica y peores condiciones de vida.

Fue en este punto donde se conectaron ambas ponencias: la relación entre pobreza y debilitamiento de los vínculos sociales. Boira afirmó que la falta de recursos económicos genera barreras de participación —como transporte, ocio, cuotas o conciliación— que limitan la presencia en espacios comunitarios.

La Psicología como “agente de reconexión”

Los profesionales participantes coincidieron en la necesidad de entender la pobreza y la soledad no deseada como problemas estructurales. Para prevenir y revertir estas situaciones, se defendió la importancia de impulsar políticas públicas que integren la perspectiva psicológica, con medidas centradas en reforzar redes de apoyo, propiciar la participación ciudadana y desarrollar acciones sostenidas que reconstruyan vínculos personales y sociales, con impacto directo en el bienestar colectivo.

Apoyo institucional

Marisa Torlà, diputada, en la inauguración de la Jornada del Col·legi de Psicologia de la Comunitat Valenciana. / Diputación

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, resaltó, en la inauguración de la jornada, que la pobreza y la soledad no deseada "tienen un impacto profundo en el bienestar, en la dignidad y en la esperanza de miles de personas”. Durante su intervención, la diputada de Bienestar Social agradeció al Colegio Oficial de Psicología por abrir, una vez más, “un espacio de reflexión serena y rigurosa sobre algunos de los grandes retos que atraviesa nuestra sociedad”. En este sentido, Marisa Torlà ha subrayado que la pobreza y la exclusión social no son solo datos en un informe, sino que “son historias de vida, son trayectorias marcadas por la dificultad, son familias que viven con incertidumbre permanente”. En ese sentido, mostró el compromiso de la Diputación de Castellón de seguir trabajando de la mano de profesionales, de las entidades y de todas las instituciones para “prevenir la exclusión, tejer lazos de apoyo y cercanía entre las personas, y garantizar que nadie se sienta solo, olvidado o invisible”.