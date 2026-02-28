Del emotivo homenaje a dos mujeres clave en la historia reciente de España a potentes reivindicaciones universitarias: así fue el 35º aniversario de la UJI

La Universitat Jaume I celebró ayer el 35º aniversario de su creación. El Paranimf, como todos los años, se llenó hasta la bandera de miembros de la comunidad universitaria para reivindicar el poder de su lema y expandirlo una vez más a toda la sociedad castellonense: Sapientia Sola Libertas Est. Solo la sabiduría es libertad.

La rectora Eva Alcón, durante su discurso, reflexionó sobre algo que afecta a cómo y a quiénes llega esa libertad a través de la sabiduría. «Impulsar la UJI ha sido, es y será sinónimo de superación, de progreso y de bienestar social. Y de eso quiero hablaros hoy, de confianza en la universidad y de cómo la entiendo», comenzó Alcón en su último discurso en una jornada de aniversario de la UJI, pues estos son sus últimos meses al frente de la entidad académica.

Luego, la rectora atacó de lleno uno de los temas que más atañe a la juventud: la brecha social que se estira cada vez más, sobre todo con el precio de los alquileres disparado. «Una universidad [la UJI] que entiendo como un bien público y un espacio de oportunidades, sin más límites que las propias capacidades, y donde es necesario luchar para que sea equitativa en el acceso, en términos de matrícula y también de vivienda», subrayó la máxima dirigente de la UJI.

El presupuesto universitario

Alcón tocó otra de su banderas durante el mandato, la de la financiación universitaria.

«Me habéis oído siempre reclamar un financiamiento suficiente, apelar a la autonomía universitaria y pedir apoyo para fortalecer la universidad pública. Hoy lo vuelvo a hacer», expresó. Todo ello en un discurso en el que ella se quiso quitar del foco: «No haré una despedida personal. Tampoco enumeraré uno a uno los proyectos ni las iniciativas impulsadas».

Homenajeadas

Este año se entregaron dos medallas de la UJI, la distinción que da la universidad castellonense a figuras relevantes de la sociedad española. Ayer las homenajeadas fueron la escritora y periodista Rosa Montero y la viróloga e inmunóloga del CSIC Margarita del Val. Dos mujeres que son sus trabajos han impulsado al país en la cultura y en la ciencia, algo que destacó Alcón. «Aunque a simple vista parezca que son dos ámbitos que poco tienen que ver entre sí, sabemos que la creatividad y el conocimiento científico, la sensibilidad y la razón, son dos formas complementarias de entender y transformar el mundo que nos rodea", dijo.

Rosa Montero se declaró «emocionada» de haber sido elegida. «La gente que nos dedicamos a cosas creativas tenemos un agujero de inseguridad patológico, no hay una regla objetiva que diga que lo que haces tiene sentido», sostuvo, al tiempo que comentó que le gustaba el morado «feminista del cordón» de la medalla. «Muy bien escogido», bromeó.

Por su parte, Margarita del Val, que tuvo un papel clave durante la pandemia de covid, pidió recuperar el espíritu «colaborativo» que hubo en la pandemia, y señaló que la ciencia debe «generar esperanzas y proporcionar soluciones».