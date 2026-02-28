La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón

Último día de febrero y cambio de guion en la Comunitat Valenciana: tras una semana marcada por la estabilidad, el tiempo gira hacia un escenario de nubosidad, precipitaciones débiles y un ingrediente que puede dejar imágenes muy reconocibles en calles y coches: el polvo en suspensión.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa este sábado 28 de febrero como el inicio del episodio. La previsión habla de cielos nubosos con posible polvo en suspensión en la mitad sur y precipitaciones débiles durante la primera mitad del día en la mitad sur de Valencia y el norte de Alicante. Por la tarde, esas lluvias podrían continuar de forma más dispersa y extenderse a otras zonas de Valencia y a puntos de Castellón. En el capítulo térmico, las mínimas irán en ascenso en el litoral central y con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas tenderán a bajar, con un descenso notable en el interior y ligero en el litoral. El viento soplará del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de la mitad sur.

Pero el contraste más llamativo de la jornada está en el termómetro: la “nevera” de la Comunitat se ha instalado en Castellón, pues es en El Toro donde se ha registrado la mínima de todo el territorio. Estos son los registros de temperatura (°C) facilitados por Avamet:

El Toro: -4,4

Vistabella: -0,8

Xodos: 0,6

Villanueva de Viver: 1,0

Cortes de Arenoso: 1,7

Se da la circunstancia de que en este observatorio de El Toro (La Nava) de Avamet la temperatura media en este mes de febrero es de -1,1º, bajando hasta los -1,9º en lo que llevamos de 2026. En cuanto a las temperaturas mínimas registradas, en febrero se alcanzaron los -6,9º, registrando unos gélidos -10,7º en enero.

A continuación mostramos las mínimas registradas este año en la provincia según los datos de Avamet:

Las mínimas de Castellón en este 2026. / Avamet

La previsión para el domingo 1 de marzo mantiene un patrón similar. Aemet no espera fenómenos significativos, pero sí detalla cielo nuboso, probable polvo en suspensión en la mitad sur y precipitaciones débiles. El episodio podría alargarse: para el lunes 2 de marzo se repite el guion de cielo nuboso, probable polvo en suspensión y precipitaciones en la mitad sur de Valencia y el norte de Alicante, con opción de lluvias débiles y dispersas en otros puntos de la provincia de Castellón.

