Los sindicatos educativos se movilizan en Castellón y presionan a la Conselleria

La movilización convocada por los sindicatos STEPV-Iv, CSIF, CCOO y UGT se ha celebrado hoy en Castellón en la plaza de Las Aulas, dentro del calendario de protestas anunciado en la Comunitat Valenciana para exigir a la Conselleria de Educación un compromiso “real” con la negociación de mejoras laborales para el profesorado. La concentración se enmarca en la convocatoria de manifestaciones simultáneas en las tres capitales de provincia este sábado 28 de febrero y en la huelga educativa prevista para el 31 de marzo.

Durante el acto, representantes sindicales han reclamado menos burocracia y han exigido una reducción de ratios en las aulas, mejoras salariales, un refuerzo de las plantillas y más presencia del valenciano en las asignaturas. Según han denunciado, la Conselleria se ha limitado a plantear que las negociaciones comiencen en marzo, pero “sin fechas ni concreciones” sobre los temas a tratar, una respuesta que consideran insuficiente y que, a su juicio, dilata unas mesas que deberían estar ya en marcha.

Las organizaciones convocantes mantienen la posibilidad de impulsar una huelga indefinida a partir de mayo si no se fija un calendario de negociación “aceptable” y con compromisos concretos. Los sindicatos han llamado al conjunto del profesorado y a la comunidad educativa a participar en las movilizaciones para reforzar la presión negociadora y lograr avances en las condiciones laborales.