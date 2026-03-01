Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón

La previsión apunta a un arranque de jornada con más opciones de precipitación que la tarde-noche en el primer día de fiestas, en una semana marcada por la inestabilidad

Imagen reciente de unas fiestas de la Magdalena pasadas por agua.

Imagen reciente de unas fiestas de la Magdalena pasadas por agua. / Mediterráneo

Rafael Fabián

El tiempo vuelve a colocarse en el centro de la conversación a las puertas de la celebración de las fiestas de la Magdalena. Y, con los datos sobre la mesa, la previsión de Aemet en Castellón dibuja un escenario con nubes y riesgo de lluvia que conviene tener en el radar para los planes en la calle.

Según el mapa de probabilidad de precipitación facilitado para el sábado 7 de marzo, la capital presenta una probabilidad de lluvia del 60% hasta las 18.00 horas. A partir de esa franja, el riesgo baja: desde las 18.00 horas, la probabilidad desciende al 40% en Castelló de la Plana. Traducido: la mañana y primeras horas de la tarde concentran más papeletas para que caiga algo, mientras que la tarde-noche aparece, a priori, algo menos comprometida.

La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón

Esta foto del sábado encaja con una tendencia general de los próximos días que deja poco margen a la estabilidad. La previsión diaria para Castelló refleja un aumento claro de la probabilidad de precipitación a medida que avanza la semana: del 5% del domingo 1 (12-18 h) y el 0% de la tarde-noche, se pasa al lunes 2 con un 35% (12-18 h) y un 75% (18-24 h). A partir de ahí, el panorama se complica:

  • Martes 3: hasta 100% (00-12 h) y 75% (12-24 h).
  • Miércoles 4: 100% (00-12 h) y 95% (12-24 h).
  • Jueves 5 y viernes 6: 100%.
  • Sábado 7: 80%.

En cuanto a temperaturas, el arranque de marzo llega “con intervalos nubosos” y “sin fenómenos meteorológicos significativos”, con valores sin cambios o en ligero descenso, y con viento flojo a moderado del nordeste en el litoral que amaina por la mañana y gira a componente este por la tarde. En Castelló, la previsión que acompaña a los próximos días sitúa la mínima y máxima en 8/17 el domingo, 9/16 el lunes y 10/16 el sábado.

Previsión de lluvia hasta las 18.00 el sábado 7 de marzo (izquierda), y a partir de las 18.00 horas.

Previsión de lluvia hasta las 18.00 el sábado 7 de marzo (izquierda), y a partir de las 18.00 horas. / AEMET

Y un apunte que ayuda a poner el contexto: en la estación de Avamet en Castelló de la Plana (IES Vicent Sos Baynat), en todo febrero solo se han recogido 2 litros por metro cuadrado. Un dato llamativo que contrasta con una primera semana de marzo que, al menos atendiendo a la previsión de AEMET, viene cargada de nubes y episodios de lluvia en toda la provincia.

TEMAS

Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón

