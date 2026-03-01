Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
La previsión apunta a un arranque de jornada con más opciones de precipitación que la tarde-noche en el primer día de fiestas, en una semana marcada por la inestabilidad
El tiempo vuelve a colocarse en el centro de la conversación a las puertas de la celebración de las fiestas de la Magdalena. Y, con los datos sobre la mesa, la previsión de Aemet en Castellón dibuja un escenario con nubes y riesgo de lluvia que conviene tener en el radar para los planes en la calle.
Según el mapa de probabilidad de precipitación facilitado para el sábado 7 de marzo, la capital presenta una probabilidad de lluvia del 60% hasta las 18.00 horas. A partir de esa franja, el riesgo baja: desde las 18.00 horas, la probabilidad desciende al 40% en Castelló de la Plana. Traducido: la mañana y primeras horas de la tarde concentran más papeletas para que caiga algo, mientras que la tarde-noche aparece, a priori, algo menos comprometida.
La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
Esta foto del sábado encaja con una tendencia general de los próximos días que deja poco margen a la estabilidad. La previsión diaria para Castelló refleja un aumento claro de la probabilidad de precipitación a medida que avanza la semana: del 5% del domingo 1 (12-18 h) y el 0% de la tarde-noche, se pasa al lunes 2 con un 35% (12-18 h) y un 75% (18-24 h). A partir de ahí, el panorama se complica:
- Martes 3: hasta 100% (00-12 h) y 75% (12-24 h).
- Miércoles 4: 100% (00-12 h) y 95% (12-24 h).
- Jueves 5 y viernes 6: 100%.
- Sábado 7: 80%.
En cuanto a temperaturas, el arranque de marzo llega “con intervalos nubosos” y “sin fenómenos meteorológicos significativos”, con valores sin cambios o en ligero descenso, y con viento flojo a moderado del nordeste en el litoral que amaina por la mañana y gira a componente este por la tarde. En Castelló, la previsión que acompaña a los próximos días sitúa la mínima y máxima en 8/17 el domingo, 9/16 el lunes y 10/16 el sábado.
Y un apunte que ayuda a poner el contexto: en la estación de Avamet en Castelló de la Plana (IES Vicent Sos Baynat), en todo febrero solo se han recogido 2 litros por metro cuadrado. Un dato llamativo que contrasta con una primera semana de marzo que, al menos atendiendo a la previsión de AEMET, viene cargada de nubes y episodios de lluvia en toda la provincia.
El tiempo en Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
- Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- La Fiesta de las Paellas vuelve a llenar el campus de la UJI en el 35 aniversario