Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón

El tiempo vuelve a colocarse en el centro de la conversación a las puertas de la celebración de las fiestas de la Magdalena. Y, con los datos sobre la mesa, la previsión de Aemet en Castellón dibuja un escenario con nubes y riesgo de lluvia que conviene tener en el radar para los planes en la calle.

Según el mapa de probabilidad de precipitación facilitado para el sábado 7 de marzo, la capital presenta una probabilidad de lluvia del 60% hasta las 18.00 horas. A partir de esa franja, el riesgo baja: desde las 18.00 horas, la probabilidad desciende al 40% en Castelló de la Plana. Traducido: la mañana y primeras horas de la tarde concentran más papeletas para que caiga algo, mientras que la tarde-noche aparece, a priori, algo menos comprometida.

Esta foto del sábado encaja con una tendencia general de los próximos días que deja poco margen a la estabilidad. La previsión diaria para Castelló refleja un aumento claro de la probabilidad de precipitación a medida que avanza la semana: del 5% del domingo 1 (12-18 h) y el 0% de la tarde-noche, se pasa al lunes 2 con un 35% (12-18 h) y un 75% (18-24 h). A partir de ahí, el panorama se complica:

Martes 3: hasta 100% (00-12 h) y 75% (12-24 h).

Miércoles 4: 100% (00-12 h) y 95% (12-24 h).

Jueves 5 y viernes 6: 100%.

Sábado 7: 80%.

En cuanto a temperaturas, el arranque de marzo llega “con intervalos nubosos” y “sin fenómenos meteorológicos significativos”, con valores sin cambios o en ligero descenso, y con viento flojo a moderado del nordeste en el litoral que amaina por la mañana y gira a componente este por la tarde. En Castelló, la previsión que acompaña a los próximos días sitúa la mínima y máxima en 8/17 el domingo, 9/16 el lunes y 10/16 el sábado.

Previsión de lluvia hasta las 18.00 el sábado 7 de marzo (izquierda), y a partir de las 18.00 horas. / AEMET

Y un apunte que ayuda a poner el contexto: en la estación de Avamet en Castelló de la Plana (IES Vicent Sos Baynat), en todo febrero solo se han recogido 2 litros por metro cuadrado. Un dato llamativo que contrasta con una primera semana de marzo que, al menos atendiendo a la previsión de AEMET, viene cargada de nubes y episodios de lluvia en toda la provincia.

