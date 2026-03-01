Castellón pone en valor el papel clave de las diputaciones en Europa
La vicepresidenta provincial, María Ángeles Pallarés, defiende el papel de las diputaciones como administraciones clave para canalizar los fondos europeos hacia los municipios, en particular los más pequeños
La Diputación de Castellón ha participado en el Consejo Político de Partenalia y ha defendido el papel estratégico de las diputaciones en Europa.
La vicepresidenta y responsable del área Económica y de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, estuvo en la reunión celebrada de manera reciente en el Museo Comarcal de Torrent. Un encuentro en el que se formalizó el relevo en la presidencia de la red europea de gobiernos intermedios, que pasa a asumir la Diputación de Valencia, mientras que la vicepresidencia recae en la Provincia de Lucca (Italia).
Asimismo, durante la reunión se aprobó la incorporación de nuevos socios, Hannover (Alemania) y Toribio, reforzando la dimensión europea de la red.
Medidas
Asimismo, el Consejo aprobó el balance de 2025, el Plan de Acción 2026 y la Declaración de Torrent, un posicionamiento conjunto ante la futura política de cohesión de la Unión Europea. En este documento, las provincias europeas reclaman que los fondos se asignen teniendo en cuenta la realidad concreta de cada territorio y que su gestión sea coherente con esas necesidades, para garantizar que los recursos lleguen de forma eficaz a los municipios.
La Diputación de Castellón ha defendido especialmente el papel de las diputaciones como administraciones clave para canalizar los fondos europeos hacia los pueblos, en particular los más pequeños. “Somos la institución que mejor conoce la realidad de nuestros municipios y la que puede asegurar que las inversiones europeas se traduzcan en servicios, infraestructuras y oportunidades reales para nuestros vecinos”, ha señalado la vicepresidenta provincial.
El encuentro también ha permitido avanzar en la estrategia conjunta de las provincias ante las instituciones europeas y en la coordinación de proyectos en ámbitos como protección civil, economía circular, juventud y digitalización.
Con su participación en este foro, la Diputación de Castellón reafirma su compromiso con la defensa del mundo rural y con una Europa más cercana a los territorios.
