El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

La urgencia de contratar camioneros que ya sufre Castellón amenaza con convertirse en un problema de grandes dimensiones en los próximos años.

En la actualidad, según la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM), la provincia cuenta con un déficit de 500 transportistas, pero la necesidad se disparará en los próximos 15 años cuando se agregarán 3.000 más, unos 200 anualmente. Unos 3.500 conductores para paliar un déficit que le complica la vida a numerosas empresas provinciales.

Los camioneros necesitan un reemplazo urgente en la provincia de Castellón. / Mediterráneo

El presidente de ACTM, Carmelo Martínez, señala la elevada media de edad de los camioneros actuales y la falta de reemplazo como principales causas de esta situación límite. “Es una situación que nos preocupa a todos. La mayoría de los transportistas tienen de 50 años hacia arriba”, comenta y añade que los jóvenes no se sienten atraídos por esta profesión.

“Debemos mejorar las condiciones para que este sector tenga un mayor atractivo”, asegura el máximo representante de la patronal castellonense.

Mejora de condiciones

La ACTM abre desdeeste lunes la mesa de negociación con los sindicatos del transporte y Martínez afirma que “apostaremos por una mejora de las condiciones para tener mayor potencial”. También comentó que “debemos rebajar costes y ser más productivos” para poder contrarrestar “la competencia agresiva de los conductores del este de Europa que ejercen una mayor presión competitiva”.

Dentro de las medidas para incentivar el atractivo del sector del transporte de bienes, Martínez habla además de la posibilidad de que “la Formación Profesional en técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera incorpore la obtención del carnet tipo C y C+E para manejar esta clase de vehículos”. El alto coste de obtener este permiso es otra de las razones que lleva a muchos jóvenes a renunciar a este trabajo.

Situación a nivel nacional

Pero esta situación se reproduce en el ámbito nacional. La ACTM confirma que, en el territorio español, ahora mismo se precisan unos 25.000 camioneros para cubrir la demanda. De hecho, el Ministerio de Transportes puso en marcha, en noviembre del pasado año, la concesión directa de ayudas de hasta 3.000 euros para obtener el permiso de conducción C o D.

Los transportistas se quejan por los bajos salarios que reciben. / Mediterráneo

La idea era que estas subvenciones financiaran la obtención de estos carnés, así como las tasas de examen, de la expedición del permiso y de los gastos derivados del examen. El presupuesto total de estas ayudas era de 500.000 euros y estaba abierta la solicitud hasta el pasado 13 de enero.

A estos problemas, se añade, como señalan los mismos conductores, las condiciones laborales como las largas jornadas que se prolongan hasta 12 horas al día o el tiempo fuera de casa, que llega en algunas cosas a los 27 días consecutivos. Los profesionales apuntan a la precariedad como la principal razón que aleja a nuevos trabajadores del ámbito del transporte.