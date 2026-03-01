Raúl Iturat, camionero en Castellón: “Estamos sometidos a pasar 14 días sin parar en casa y, en casos límites, hasta 27"

Jornadas interminables, semanas seguidas fuera de casa, un sueldo bajo, jubilaciones muy pobres… Las quejas de los profesionales del transporte de mercancías en Castellón se acumulan hasta alcanzar, en muchos casos, una situación límite. Así lo expresa Raúl Iturat, camionero provincial, que explica que “la realidad que afrontamos es muy precaria”.

Raúl comenta que “partimos de un salario base de 1.098 euros y que puede llegar a ser de unos 2.400 euros con pagas y dietas”. Esto implica pasarse largas temporadas sin dormir en casa. “Estamos sometidos a pasar 14 días sin parar en nuestro hogar y, en algunos casos límite, hasta 27 días. En muchos casos, tienes que comer lo que guardas en una fiambrera y te pagan por kilómetro recorrido”.

Acciones de protesta

Raúl es muy activo en sus quejas por la realidad de los camioneros y, entre otras acciones, ha hecho camisetas y mecheros denunciando los bajos sueldos de la profesión. “Hace treinta años, se ganaba mucho dinero. Pero, en la actualidad, los sueldos están uno 500 euros por debajo de los que se pagan en Valencia y unos 700 euros de los que se ganan en Tarragona”.

Los camioneros también han lanzado mecheros con su protesta. / Mediterráneo

Todo por trabajar jornadas maratonianas “de 12 o más horas al día. Puedes estar en carreteras desde las 7.00 a las 19.00 horas. Según mis cálculos, te salen a unos 3 euros la hora en el caso de un chófer internacional”.

Falta gente nueva

Ahora el sector afronta el problema de la retirada de muchos profesionales. “La media de edad de los camioneros está sobre los 55 años. Es necesaria gente nueva, pero, aunque se formen profesionales en FP, muchos trabajan tres días y se van, viendo las condiciones laborales”, comenta Raúl.

Además, los transportistas “se retiran con pensiones irrisorias. Un compañero se ha jubilado con una paga de 1.008 euros al mes y tiene dos hijos que van a la universidad”. Por todo esto, Iturat reclama una mejora de las condiciones y de los sueldos, ya no solo por los que trabajan en la actualidad, sino también para asegurar el relevo necesario.