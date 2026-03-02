El aeropuerto de Castellón se prepara para batir un nuevo récord de actividad

El aeropuerto de Castellón aspira a batir este año un nuevo récord de actividad, con 16 rutas comerciales ya programadas para la temporada de verano y la previsión de superar los 318.000 viajeros alcanzados en 2025. Un objetivo para el que ya se prepara, con la incorporación de maquinaria y equipamiento adicional de cara a cubrir el repunte de operativas esperado.

Aerocas, la sociedad pública que gestiona la infraestructura de Vilanova d'Alcolea, ha licitado por 145.675,96 euros el suministro en régimen de alquiler de equipos de asistencia en tierra, tal y como se ha hecho oficial con la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. El procedimiento se activa ahora y estará en fase de recepción de ofertas hasta el próximo 17 de marzo.

Escaleras o cintas

En concreto, el contrato prevé el alquiler anual de un equipo de arranque neumático de aviones, mientras que se contempla también el arrendamiento durante la temporada de verano de una escalera autopropulsada, que permite el acceso de los pasajeros a las aeronaves. También incorporará una cinta portaquipajes, un tractor para desplazar carros de maletas, una unidad de potencia de tierra (GPU) o un equipo para el acceso de personas con movilidad reducida a los actiones (ambulift)

La licitación recoge además una partida para satisfacer necesidades puntuales de equipamiento que pueda surgir, como el destinado a operativas de carga, el específico para aviones que no operan de forma habitual en la base o para situaciones imprevistas.

Cabe recordar que, durante la temporada de verano, operarán las conexiones desde Castellón a Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca. A estas se añadirán, a partir de junio, las dos nuevas líneas a Manchester y Bolonia.