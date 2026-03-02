Del asistente para trámites al lenguaje más claro: la Diputación de Castellón apuesta por la IA

La Diputación de Castellón da un paso más para adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial (IA) de la mano de la estrategia Provinc.ia, una hoja de ruta "para mejorar la vida de las personas, fortalecer la cohesión territorial y modernizar los servicios públicos con rigor y responsabilidad".

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha presentado este lunes el plan, aprobado en el último pleno ordinario, junto al jefe de Servicio de Innovación, Borja Colón. "La estrategia parte de que la inteligencia artificial no es una moda ni un titular", ha destacado la diputada, calificando la iniciativa como "una visión de futuro sobre cómo debe ser la administración en la era de la IA".

A todos los municipios

Tormo ha incidido en que la intención de la institución pasa porque esta herramienta tecnológica llegue a todos los municipios y ha dado a conocer los cuatro objetivos centrales: consolidar un marco normativo y ético provincial para la IA, desarrollar infraestructuras tecnológicas y capacidades digitales provinciales, impulsar el cambio de la cultura organizativa y las alianzas en IA, fomentar el pilar social de la IA y la inclusión digital.

La diputada ha avanzado que, dos de los proyectos pilotos que echarán a andar este mismo año, consisten en un asistente virtual inteligente integrado en la sede electrónica y capaz de responder en varios idiomas, que "no sustituye a personas, sino que agiliza, orienta y simplifica trámites". A ello se suma el uso de la inteligencia artificial "para fomentar un lenguaje claro en el portal de transparencia con el fin de convertir documentos complejos en información accesible".

"Reducir desigualdades"

Tormo también ha planteado que la estrategia prevé trabajar la alfabetización en materia de inteligencia artificial en el mundo rural, activando programas centrados en ello, y en los centros educativos o los colectivos más vulnerables ante su potencial para "reducir desigualdades".

Sobre la situación actual de la provincia, Colón ha planteado que Castellón se encuentra en un buen nivel en cuanto a la tecnología, "pero hace falta un cambio organizativo y de conciencia social, que no tengamos la percepción de que la IA viene a robarnos el trabajo, e incorporar otras habilidades".