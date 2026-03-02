Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios comercio CastellónEmprendedor CastellónJuicio abogada CastellónTiempo en CastellónPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Estrategia

Del asistente para trámites al lenguaje más claro: la Diputación de Castellón apuesta por la IA

La institución busca extender el uso de esta tecnología a las 135 localidades de la provincia

Colón y Tormo, en la presentación de la estrategia 'Provinc.IA'

Colón y Tormo, en la presentación de la estrategia 'Provinc.IA' / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La Diputación de Castellón da un paso más para adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial (IA) de la mano de la estrategia Provinc.ia, una hoja de ruta "para mejorar la vida de las personas, fortalecer la cohesión territorial y modernizar los servicios públicos con rigor y responsabilidad".

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha presentado este lunes el plan, aprobado en el último pleno ordinario, junto al jefe de Servicio de Innovación, Borja Colón. "La estrategia parte de que la inteligencia artificial no es una moda ni un titular", ha destacado la diputada, calificando la iniciativa como "una visión de futuro sobre cómo debe ser la administración en la era de la IA".

A todos los municipios

Tormo ha incidido en que la intención de la institución pasa porque esta herramienta tecnológica llegue a todos los municipios y ha dado a conocer los cuatro objetivos centrales: consolidar un marco normativo y ético provincial para la IA, desarrollar infraestructuras tecnológicas y capacidades digitales provinciales, impulsar el cambio de la cultura organizativa y las alianzas en IA, fomentar el pilar social de la IA y la inclusión digital.

La diputada ha avanzado que, dos de los proyectos pilotos que echarán a andar este mismo año, consisten en un asistente virtual inteligente integrado en la sede electrónica y capaz de responder en varios idiomas, que "no sustituye a personas, sino que agiliza, orienta y simplifica trámites". A ello se suma el uso de la inteligencia artificial "para fomentar un lenguaje claro en el portal de transparencia con el fin de convertir documentos complejos en información accesible".

"Reducir desigualdades"

Tormo también ha planteado que la estrategia prevé trabajar la alfabetización en materia de inteligencia artificial en el mundo rural, activando programas centrados en ello, y en los centros educativos o los colectivos más vulnerables ante su potencial para "reducir desigualdades".

Noticias relacionadas y más

Sobre la situación actual de la provincia, Colón ha planteado que Castellón se encuentra en un buen nivel en cuanto a la tecnología, "pero hace falta un cambio organizativo y de conciencia social, que no tengamos la percepción de que la IA viene a robarnos el trabajo, e incorporar otras habilidades".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
  2. La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
  3. Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
  4. Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
  5. Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
  6. Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
  7. Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos
  8. El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

Del asistente para trámites al lenguaje más claro: la Diputación de Castellón apuesta por la IA

Del asistente para trámites al lenguaje más claro: la Diputación de Castellón apuesta por la IA

El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena

El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena

La jubilación de los autónomos acelera en Castellón: 74 retiros al mes y sin un plan de relevo

La jubilación de los autónomos acelera en Castellón: 74 retiros al mes y sin un plan de relevo

Tráfico hoy en Castellón: incidencias por niebla en la CV-10

Tráfico hoy en Castellón: incidencias por niebla en la CV-10

El músculo empresarial impulsa el negocio del ‘renting’ en Castellón: el parque móvil crece un 20%

El músculo empresarial impulsa el negocio del ‘renting’ en Castellón: el parque móvil crece un 20%

Del Corte de Jamón al Turismo Micológico, los nuevos másters de la FP por los que apuesta la Escuela de Hostelería de Castellón

Del Corte de Jamón al Turismo Micológico, los nuevos másters de la FP por los que apuesta la Escuela de Hostelería de Castellón

Un experto en seguros (Cesce) aconseja a los exportadores de Castellón: "Hay que encender la alerta ante un cambio en el patrón de pagos"

Un experto en seguros (Cesce) aconseja a los exportadores de Castellón: "Hay que encender la alerta ante un cambio en el patrón de pagos"

Castellón se convertirá en un referente del hidrógeno verde con seis plantas y una producción de 119.215 toneladas anuales

Castellón se convertirá en un referente del hidrógeno verde con seis plantas y una producción de 119.215 toneladas anuales
Tracking Pixel Contents