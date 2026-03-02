Los autónomos de Castellón no llegan a fin de mes: exigen cuotas justas, bajas, conciliar y "no perder la casa"

Con camisetas negras y guantes rojos por la sangría de cierres de negocios en Castellón, en especial, de comercios, han salido los autónomos a la calle en manifestación en la capital de la Plana, con pancartas, silbatos y consignas para reivindicar mejoras. No llegan a fin de mes, asfixiados, ni tienen derechos.

La plataforma por la dignidad de las personas autónomas 30N, que ha partido desde la plaza Mayor por las calles del centro, incluyendo en el recorrido la avenida Rey Don Jaime -donde apenas quedan tiendas, solo restaurantes- ha terminado en la plaza María Agustina, reivindicando ante la Subdelegación del Gobierno en Castellón medidas para "ser personas" como tiene "cualquier trabajador". En su manifiesto exigen derechos (paro, bajas médicas, subsidio para mayores de 52 años, cuotas justas, poder conciliar y no perder la casa cuando las cosas van mal).

En primera persona

La protesta que se ha desarrollado esta mañana, con lecturas paralelas en 40 ciudades de toda España, ha reunido a emprendedores de toda la provincia, desde les Useres y l'Alcora, a Vila-real, Onda, etc.

Las consignas, con un mismo objetivo: Castellón escucha esta es nuestra lucha, Más apoyo menos presión, El autónomo nunca enferma, Los autónomos tenemos familia, Pagar, pagar y otra vez pagar, Ni de luto podemos estar, Las madres autónomas queremos criar,...

Cuotas proporcionales, tramos bajos y suspensión si hay baja médica

Piden cuotas de autónomos realmente proporcionales, ajustadas a lo que ingresamos mes a mes.

Una reducción efectiva en los tramos más bajos, especialmente para quienes están por debajo del SMI.

Reclamamos la suspensión o reducción automática de la cuota cuando estemos de baja, hospitalizados, accidentados o en cualquier situación justificada. Basta de endeudarnos por no poder facturar.

IVA justo: no se paga antes de cobrar

Exigimos la exención del IVA hasta 85.000 euros . Europa lo aprobó en 2020 y España debe aplicarlo ya. Quien factura menos de esa cantidad no puede cargar con una burocracia que asfixia.

. Europa lo aprobó en 2020 y España debe aplicarlo ya. Quien factura menos de esa cantidad no puede cargar con una burocracia que asfixia. Reclamamos un criterio de caja universal: no pagar el IVA hasta cobrar la factura. No aceptamos seguir adelantando impuestos por un dinero que no hemos cobrado. Lo decimos claro: no se paga antes de cobrar.

Protección real y paro digno

Necesitamos un paro real del autónomo, no un espejismo. Cotizamos toda la vida y merecemos protección cuando el negocio no da más de sí.

del autónomo, no un espejismo. Cotizamos toda la vida y merecemos protección cuando el negocio no da más de sí. Pedimos cobertura y derechos en bajas médicas, maternidad, paternidad, cuidado familiar y derecho al luto. Enfermar no puede significar perder el negocio. Cuidar a un familiar no puede arruinar una vida de trabajo. El derecho al luto debe reconocerse plenamente, igual que al resto de trabajadores.

Fiscalidad y burocracia: que trabajar no sea un castigo

Reclamamos una reforma de los tramos del IRPF con saltos más suaves. Un pequeño avance en facturación no puede convertirse en un castigo fiscal.

con saltos más suaves. Un pequeño avance en facturación no puede convertirse en un castigo fiscal. Exigimos un subsidio para mayores de 52 años y una simplificación drástica de la burocracia: ventanilla única, lenguaje administrativo claro y menos trámites innecesarios. Queremos una administración que ayude, no que persiga con multas y miedo.

Inversión y patrimonio: seguridad para seguir adelante

Pedimos la deducción inmediata del 100% en todas las inversiones . Si invertimos hoy, necesitamos liquidez para renovarnos, competir y crecer.

. Si invertimos hoy, necesitamos liquidez para renovarnos, competir y crecer. Y exigimos protección absoluta del patrimonio personal: que ningún autónomo pierda su casa por trabajar. El autónomo no puede ser el garante eterno del Estado.

