¿Cuándo y en qué cantidad subirá la gasolina en Castellón por la guerra de Irán?: Las estaciones de servicio lo explican

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán sacude Oriente Próximo. Decenas de muertos y heridos, cientos de edificios e infraestructuras dañadas... el impacto de la guerra en la región ya es una realidad, pero en muy poco tiempo el conflicto militar empezará a notarse en prácticamente todo el mundo. Con el estrecho de Ormuz cerrado, por donde circula el 20% del petróleo que se consume en el planeta, importantes compañías petroleras y comerciales ya han suspendido los envíos, lo que de facto implica una importante subida del precio del crudo. Un alza que, sin duda, va a tener una repercusión directa en el bolsillo de todos los conductores.

Las consecuencias no se han hecho esperar. El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. El Brent, referencia en Europa, ganaba un 9,10%, situándose en los 79,41 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), por su parte, se apuntaba un 8,30%, situándose en los 72,44 dólares por barril, rondando ambas versiones del activo los 80 dólares por barril.

El incremento del precio del crudo todavía no se nota en los surtidores de la provincia, pero lo va a empezar a hacer dentro de muy poco tiempo. Así lo aseguran desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón, que explican que los incrementos "drásticos" serán a partir de este miércoles. "Nuestros proveedores ya nos han comunicado subidas drásticas para las entregas programadas a partir del miércoles", apuntan. Se espera que el gasóleo aumente 12 céntimos por litro y la gasolina alrededor de 6 céntimos por litro. "El petróleo ha iniciado la sesión de este lunes con un incremento disparado del 12%, si bien se ha corregido parcialmente a lo largo del día hasta situarse en una subida del 10%.", añaden.

Traducido al surtidor, el subidón de precios que está a punto de llegar significa que el coste medio gasóleo, el combustible más consumido en Castellón, pase de los 1,453 euros el litro de hoy a los 1,573. O dicho de una manera más clara: llenar un depósito medio de 55 litros costará 6,6 euros más. La sin plomo 95 pasará de los 1,507 euros de este lunes a los 1,567.

Precios al alza desde hace un mes

El problema es que el incremento que está a punto de llegar sucederá tras un mes de febrero con los precios al alza. En las estaciones de servicio de Castellón, el litro del diésel empezó el segundo mes del año a un promedio de 1,397 euros (ahora está a 1,453), mientras que hace justo un mes el coste de la gasolina 95 era de 1,466 euros.

La noticia de que el combustible disparará su precio ha corrido como la pólvora y son muchos los conductores que en las últimas horas se han acercado hasta una gasolinera para llenar el depósito antes de escalada que lleva. "Hemos detectado un ligero aumento de consumidores que están repostando en previsión del posible incremento del precio tanto en las estaciones como en los servicios de distribución de combustible, por ejemplo, para calefacción", cuentan desde APES Castellón.