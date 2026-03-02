Castellón ya tiene calendario de admisión escolar para el curso 2026/2027: las fechas a tener en cuenta de Infantil a Bachillerato

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado este lunes el calendario y las instrucciones del procedimiento de admisión para el curso 2026-2027 en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial.

Solicitud telemática y portales oficiales

El procedimiento se configura como telemático, con presentación de solicitudes a través del portal Adminova.gva.es y acceso a trámites y resultados mediante la “Secretaría Digital”, según recoge la resolución.

Los centros deberán facilitar acceso y asistencia a quienes no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes para completar el trámite.

Confirmación de plaza: primer paso en marzo

Antes de presentar solicitud, parte del alumnado deberá realizar la confirmación de plaza escolar si procede de un centro adscrito y quiere mantener el derecho de continuidad: del 9 de marzo hasta las 14.00 horas del 23 de marzo.

El documento advierte de un punto clave: confirmar plaza implica no poder participar en la admisión, salvo supuestos concretos previstos.

Fechas principales por etapas (fase ordinaria)

Para facilitar una lectura clara, estas son las fechas esenciales que fija el calendario:

Infantil y Primaria

Vacantes iniciales: 7 de mayo

7 de mayo Solicitud telemática: del 7 de mayo (9.00 h) al 18 de mayo (10.59 h)

del 7 de mayo (9.00 h) al 18 de mayo (10.59 h) Resultado provisional: 4 de junio (reclamaciones hasta el 8 de junio)

4 de junio (reclamaciones hasta el 8 de junio) Resultado definitivo: 18 de junio

18 de junio Matrícula telemática: del 18 al 29 de junio

del 18 al 29 de junio Matrícula presencial si no se formaliza online: del 18 de junio al 2 de julio

ESO

Vacantes iniciales: 21 de mayo

21 de mayo Solicitud telemática: del 21 de mayo (9.00 h) al 1 de junio (10.59 h)

del 21 de mayo (9.00 h) al 1 de junio (10.59 h) Resultado provisional: 15 de junio (reclamaciones hasta el 17 de junio)

15 de junio (reclamaciones hasta el 17 de junio) Resultado definitivo: 2 de julio

2 de julio Matrícula telemática: del 2 al 7 de julio

del 2 al 7 de julio Matrícula presencial si no se formaliza online: del 2 al 8 de julio

Bachillerato

Vacantes iniciales: 21 de mayo

21 de mayo Solicitud telemática: del 21 de mayo (9.00 h) al 1 de junio (10.59 h)

del 21 de mayo (9.00 h) al 1 de junio (10.59 h) Resultado provisional: 1 de julio (reclamaciones hasta el 3 de julio)

1 de julio (reclamaciones hasta el 3 de julio) Resultado definitivo: 9 de julio

9 de julio Matrícula telemática: del 9 al 14 de julio

del 9 al 14 de julio Matrícula presencial si no se formaliza online: del 9 al 15 de julio

Fase extraordinaria: segundas oportunidades en julio (y septiembre en Bachillerato)

Una vez concluida la fase ordinaria, el calendario establece una fase extraordinaria

Infantil y Primaria: solicitudes del 13 al 16 de julio; resultado 23 de julio; matrícula del 23 al 27 de julio.

solicitudes del 13 al 16 de julio; resultado 23 de julio; matrícula del 23 al 27 de julio. ESO: solicitudes del 17 al 20 de julio; resultado 27 de julio; matrícula del 27 al 29 de julio.

solicitudes del 17 al 20 de julio; resultado 27 de julio; matrícula del 27 al 29 de julio. Bachillerato: solicitudes del 23 al 27 de julio; resultado 31 de julio; matrícula del 1 al 3 de septiembre.

Otras claves del proceso: áreas de influencia y “clave de acceso”

La resolución recuerda que las áreas de influencia se publicarán antes del inicio del plazo de solicitudes y, con carácter general, se basan en el distrito único de localidad (abarca todo el municipio), salvo excepciones justificadas. calendario admisión

Además, para participar será necesario obtener una “clave de acceso” (identificador y contraseña) para tramitar solicitudes, consultar resultados y presentar reclamaciones.