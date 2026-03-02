Castellón se convertirá en un referente del hidrógeno verde con seis plantas y una producción de 119.215 toneladas anuales

Castellón se convertirá en una fábrica de hidrógeno verde de primer orden que la situarán en el contexto de las renovables como una de las zonas más potentes de España. En cuanto se vayan materializando los seis plantas -algunas en fases más avanzadas y ubicados en el Grau de Castelló, Onda, l’Alcora y Benicarló- se estima una producción máxima de 119.215 toneladas de esta energía al año.

La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), con más de 400 socios en toda España, destaca que «la mayor actividad del hidrógeno verde se concentra en territorios donde confluyen tres factores: potencial renovable competitivo, tejido industrial con demanda real y el acceso a infraestructuras. Y Castellón reúne esas tres condiciones, lo que explica por qué está atrayendo proyectos de primer nivel».

La más grande del país

Precisamente, añaden, «uno de los más avanzados del país, en términos de madurez real, es el de bp-Iberdrola en Castellón. Tiene la decisión de inversión tomada y obras en marcha. A finales de 2026 será previsiblemente uno de los de mayor magnitud operativos en el país, y eso en el contexto europeo del H2 también tiene su peso».

En el Grau de Castelló, la instalación de Iberdrola-bp ya está en obras mientras Ignis demora ahora el comienzo a la segunda mitad del 2028

El valor diferencial de Castellón, según esta patronal, radica «en la combinación de factores sobre la mesa. Hay un proyecto industrial en construcción real y una solución concreta para el clúster cerámico que necesita descarbonizarse. Su ubicación, además, la va a convertir en un nodo relevante cuando se despliegue la red troncal de hidrógeno estatal. Eso no lo tiene cualquier zona y hace que Castellón sea un caso a seguir de cerca».

Feria internacional en marzo Del 11 a 13 de marzo Sevilla acogerá un encuentro internacional que reunirá a la comunidad del hidrógeno de Europa para presentar y debatir los últimos avances en investigación, desarrollo, innovación y oportunidades de colaboración.

para presentar y debatir los últimos avances en investigación, desarrollo, innovación y oportunidades de colaboración. La organizadora es la patronal AeH2, con más de 400 socios en España y una inversión prevista en proyectos de 33.000 millones de euros (2.800 millones públicos) repartidos principalmente entre Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, Castilla-León, Cataluña y Galicia.

SmartEnergy fija el inicio en l’Alcora en 2027 y en Onda, en 2028

El mapa de la descarbonización: así avanza la tramitación de los proyectos

En cifra de iniciativas, Castellón se sitúa segunda de la Comunitat, frente a Valencia (31) y Alicante (4). El proyecto de bp-Iberdrola, ya en obras sobre 20.000 m2 junto a la refinería, espera producir 2.800 tn/año para descarbonización industrial y modelo de transformación de las refinerías en hubs de energía integrada. Las cifras de la planta prevista por Ignis, cercana al puerto, son estratosféricas: 88.595 tn/año de hidrógeno verde (y producción de amoníaco verde y combustibles), si bien el inicio de obras se demora del 2026 a la segunda mitad del 2028. Smartenergy prevé operar en Onda, con 16.446 tn/año; y en segunda fase en l’Alcora, con 11.274.

La multinacional química IFF ya tiene en marcha en Benicarló (con Iberdrola) una que genera 100 tn/año; y el proyecto H2Frit (Generalitat, Esmalglass-Itaca, bp, Air Products e ITC) ha investigado la fusión de fritas con hidrógeno para descarbonizar el sector.