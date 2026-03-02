Castellón se convertirá en un referente del hidrógeno verde con seis plantas y una producción de 119.215 toneladas anuales
La Asociación Española del Hidrógeno subraya que Castellón es elegida para invertir por su potencial renovable, tejido industrial y acceso a infraestructuras,
El ambicioso proyecto de Ignis se mantiene pero demora su previsión de inicio de obras de construcción
Castellón se convertirá en una fábrica de hidrógeno verde de primer orden que la situarán en el contexto de las renovables como una de las zonas más potentes de España. En cuanto se vayan materializando los seis plantas -algunas en fases más avanzadas y ubicados en el Grau de Castelló, Onda, l’Alcora y Benicarló- se estima una producción máxima de 119.215 toneladas de esta energía al año.
La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), con más de 400 socios en toda España, destaca que «la mayor actividad del hidrógeno verde se concentra en territorios donde confluyen tres factores: potencial renovable competitivo, tejido industrial con demanda real y el acceso a infraestructuras. Y Castellón reúne esas tres condiciones, lo que explica por qué está atrayendo proyectos de primer nivel».
La más grande del país
Precisamente, añaden, «uno de los más avanzados del país, en términos de madurez real, es el de bp-Iberdrola en Castellón. Tiene la decisión de inversión tomada y obras en marcha. A finales de 2026 será previsiblemente uno de los de mayor magnitud operativos en el país, y eso en el contexto europeo del H2 también tiene su peso».
En el Grau de Castelló, la instalación de Iberdrola-bp ya está en obras mientras Ignis demora ahora el comienzo a la segunda mitad del 2028
El valor diferencial de Castellón, según esta patronal, radica «en la combinación de factores sobre la mesa. Hay un proyecto industrial en construcción real y una solución concreta para el clúster cerámico que necesita descarbonizarse. Su ubicación, además, la va a convertir en un nodo relevante cuando se despliegue la red troncal de hidrógeno estatal. Eso no lo tiene cualquier zona y hace que Castellón sea un caso a seguir de cerca».
Feria internacional en marzo
- Del 11 a 13 de marzo Sevilla acogerá un encuentro internacional que reunirá a la comunidad del hidrógeno de Europa para presentar y debatir los últimos avances en investigación, desarrollo, innovación y oportunidades de colaboración.
- La organizadora es la patronal AeH2, con más de 400 socios en España y una inversión prevista en proyectos de 33.000 millones de euros (2.800 millones públicos) repartidos principalmente entre Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, Castilla-León, Cataluña y Galicia.
SmartEnergy fija el inicio en l’Alcora en 2027 y en Onda, en 2028
El mapa de la descarbonización: así avanza la tramitación de los proyectos
En cifra de iniciativas, Castellón se sitúa segunda de la Comunitat, frente a Valencia (31) y Alicante (4). El proyecto de bp-Iberdrola, ya en obras sobre 20.000 m2 junto a la refinería, espera producir 2.800 tn/año para descarbonización industrial y modelo de transformación de las refinerías en hubs de energía integrada. Las cifras de la planta prevista por Ignis, cercana al puerto, son estratosféricas: 88.595 tn/año de hidrógeno verde (y producción de amoníaco verde y combustibles), si bien el inicio de obras se demora del 2026 a la segunda mitad del 2028. Smartenergy prevé operar en Onda, con 16.446 tn/año; y en segunda fase en l’Alcora, con 11.274.
La multinacional química IFF ya tiene en marcha en Benicarló (con Iberdrola) una que genera 100 tn/año; y el proyecto H2Frit (Generalitat, Esmalglass-Itaca, bp, Air Products e ITC) ha investigado la fusión de fritas con hidrógeno para descarbonizar el sector.
- PLANTA BP IBERDROLA. Green Hydrogen. Grau Castelló (refinería). En construcción.
- PLANTA IGNIS. Armonia Green. Grau Castelló (Puerto). La inversión directa estimada es suprior a 1.500 millones de euros. Capacidad estimada de producción de hasta 503.382 t/año amoniaco verde, a partir de 437.187 t/año de nitrógeno y 88.595 t/año de hidrógeno de origen renovable. Potencia de electrólisis en 3 fases de 200 MW de origen renovable, con un consumo total hasta 850 MW de origen renovable. 1.000 empleos directos e indirectos. Trámites: se ultima el trámite concesional de agua de mar; el proyecto de Interés Autonómico ha sido admitido y está en fase de evaluación ambiental; se tramita la autorización ambiental integrada igual que el urbanismo. Se prevé iniciar en el 2028.
- PLANTA SMARTENERGY. Orange.bat. Onda. Se prevé una producción anual de 16.446 tn/año, iniciar en obras el primer trimestre del 2027 y finalizar el segundo del 2028.
- PLANTA SMARTENERGY. Orange.bat 2. L’Alcora. Se estiman 11.274 tn/año, inicio de obras el segundo trimestre del 2028 y finalizar el tercero del 2029.
