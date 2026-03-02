El músculo empresarial impulsa el negocio del ‘renting’ en Castellón: el parque móvil crece un 20%

El tejido empresarial de Castellón exhibe músculo, con la creación de una treintena de compañías al mes durante el último año. Un dinamismo que impulsa a su vez diversas actividades, como el negocio del renting, cuyo parque móvil crece un 20% en 2025 al calor de las mercantiles.

El territorio castellonense cuenta al cierre de 2025, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), con un parque móvil adquirido bajo esta modalidad de alquiler a largo plazo de 11.843 unidades, frente a las 9.827 que se contabilizaban al terminar 2024.

Aunque la demanda crece en todos los segmentos de clientes, el mayor repunte se concentra en las empresas y, en particular, en las pequeñas, con una flota un 43% más grande. También aumentan los vehículos de renting de autónomos y particulares, con un 16,4% más. En cuanto al número de clientes, sobresale la mejora en grandes empresas (18,7%) y medianas (5,6%).

Al frente de la mejora

El presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes, analiza a este diario que «Castellón destaca como una de las provincias con mayor crecimiento del renting en la Comunitat Valenciana», y subraya que el repunte se produce a «un ritmo muy superior al conjunto autonómico y nacional, lo que evidencia el fuerte dinamismo del mercado provincial». Y es que el crecimiento en la autonomía del parque móvil se queda en un 5,7%, con 85.033 vehículos.

En el caso de la provincia, el máximo representante de la AER señala que «este crecimiento está impulsado principalmente por las empresas, especialmente las pequeñas y las grandes flotas, que apuestan de forma decidida por el renting como fórmula para optimizar su movilidad». «Con una media de 3,38 vehículos por cliente, Castellón se sitúa por encima de la media autonómica, lo que refleja un uso intensivo y profesional del renting», concluye, añadiendo que la provincia acapara el 14% del parque móvil de la Comunitat.