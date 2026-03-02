Ni en Castellón, ni en Valencia ni en Alicante... las EOI agotan las citas para matricularse en la certificación del C1 y B2 de Valenciano

La Conselleria de Educación ha abierto este lunes el proceso para poder pedir turno para matricularse en las pruebas libres de certificación del nivel C1 y B2 de valenciano en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castellón, Valencia y Alicante. El proceso, que se debe realizar por internet, arrancaba a las 11.00 horas, según se informa en la página web de la Generalitat valenciana.

Sin embargo, a las 13.00 horas la web informa que se ha sobrepasado el límite de citas disponibles para la convocatoria. Lo mismo ha ocurrido en el caso del B2 de valenciano, según se puede comprobar en la página web.

Anuncio de que ya no quedan citas disponibles para el c1 de valenciano / GVA

Este es un proceso previo que simplemente asigna un turno para poder matricularse en la fecha asignada en las pruebas de certificación que tienen lugar el martes 2 de junio del 2026 en el caso del B2 de valenciano y el viernes 5 de junio en el caso del C1 en convocatoria ordinaria.

Quejas en redes sociales

Algunos aspirantes se han quejado en redes sociales de la escasa disponibilidad de citas y de la rapidez con que se han agotado.

Reclaman más oferta

El sindicato CSIF reivindicó la semana pasada ampliar las posibilidades para que cualquier ciudadano y, en particular, el colectivo docente, a quien se le exige este requisito, pueda acceder a la certificación de C1 y C2 en valenciano. Para ello recalca la importancia de que la formación y la acreditación no quede limitada a los organismos actuales sino que pueda ampliarse a otras entidades homologadas por Conselleria.

En la actualidad la posibilidad de obtener la acreditación en valenciano queda reducida a la Escuela Oficial de Idiomas, la Junta Qualificadora y la Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditació de Coneiximents de Valencià (Cieicocova). El sindicato lo considera insuficiente e insta a ampliar las opciones para acreditar el nivel del conocimiento necesario.

La central sindical propone a Conselleria de Educación que entidades colaboradoras y sindicatos, con la correspondiente homologación, también puedan impartir los cursos formativos que desembocan, previa prueba de superación de nivel, en la obtención de la certificación en valenciano.

CSIF también plantea la recuperación de la Capacitació en valencià, que otorgaba 24 créditos y equivalía a un C1, y el título de Mestre en valencià, con 40 créditos y equivalente a un C2. Esta cualificación permitía una cualificación del colectivo docente y acreditaba su nivel de valenciano.

La central sindical sostiene que esta ampliación de posibilidades formativas y de acreditación supondría “garantizar que tanto personal docente como cualquier ciudadano en general que aspire a conseguir esta certificación pueda disponer de más opciones para lograrlo”.