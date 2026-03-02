Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rocío Ramón, una castellonense en Jordania: "Hemos pasado momentos de tensión y la embajada no nos ha ayudado a salir del país"

En plena escalada militar en la zona, esta vecina de Moncofa lamenta la ausencia de ayuda: "Nos hemos tenido que buscar la vida; ahora estamos en Egipto, pero solo queremos volver a Europa"

Vídeo: Sirenas antiaéreas en Áqaba en unas imágenes grabadas por Rocío Ramón

Rocío Pablo

Rafael Fabián

Las sirenas antiaéreas rompieron la normalidad del viaje y, con ellas, la sensación de que aquello ya no era una escapada de Erasmus. Rocío Ramón, vecina de Moncofa, se encontraba en Jordania junto a un grupo de estudiantes españoles cuando la escalada militar en Oriente Próximo empezó a sentirse a pie de calle: “Al estar Jordania junto a Israel muchos han visto misiles, suenan las sirenas antiaéreas y hemos vivido momentos de tensión”, relata.

¿Eres iraní en Castellón o castellonense en Oriente Próximo? Buscamos testimonios sobre Irán y el conflicto regional

La imagen que le quedó grabada no fue la de un monumento ni la de un paisaje de postal, sino la de una rutina alterada por la incertidumbre. “Nunca te esperas que te pueda pasar algo así, aunque sé que es una zona conflictiva”, admite. En su caso, el viaje -planeado desde Milán, donde está de Erasmus- cambió de golpe cuando comenzaron a encadenarse cancelaciones y avisos de seguridad. “Nos cancelaron todos los vuelos”, cuenta, y eso convirtió la pregunta en una sola: cómo salir.

Imagen de Eilat, Israel, captada por Rocío desde Áqaba.

Imagen de Eilat, Israel, captada por Rocío desde Áqaba. / Mediterráneo

Rocío no estaba sola. Con ella viajaban otros estudiantes y entre ellos Pablo Díaz, compañero de Erasmus, de Vigo. “Nos reunimos los 19 estudiantes de Erasmus que viajamos a Jordania para ver qué hacíamos”, explica Rocío. La coordinación entre ellos fue clave para tomar decisiones rápidas, mientras los mensajes y las noticias multiplicaban el nerviosismo. “La noche en Wadi Rum, que fue cuando barajamos distintas opciones, fue un poco tensa, pero mantuvimos la tranquilidad”, añade.

Imagen de la haima de Wadi Rum en la que Rocío y sus compañeros decidieron los pasos a seguir.

Imagen de la haima de Wadi Rum en la que Rocío y sus compañeros decidieron los pasos a seguir. / Mediterráneo

En ese proceso, lo que más les frustró fue la falta de una respuesta clara por parte de las autoridades consulares. “Escribimos a la Embajada Española sin obtener respuesta”, lamenta. Según su testimonio, únicamente recibieron “el típico correo de que vayamos con cuidado”. En un contexto donde cada hora podía complicar más la situación, esa sensación de estar solos pesó tanto como la cancelación de vuelos: “Así que nos buscamos la vida para salir del país”.

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU no descarta un futuro despliegue de tropas en Irán

La salida llegó por el mar: “La solución al ver que la cosa se estaba poniendo un poco fea fue salir del país y compramos un ferry para llegar a Egipto”. Desde allí, el plan se convirtió en una cadena de escalas para regresar a Europa: “Ahora estamos en Egipto y mañana saldremos desde Sharm el-Sheij hacia Lyon. Desde ahí ya iremos en autobús a Milán. Tenemos ganas de volver”.

Imagen de Pablo y Rocío en Petra.

Imagen de Pablo y Rocío en Petra. / Mediterráneo

Sin embargo, ni siquiera al cruzar la frontera la tensión se evaporó. Rocío describe un episodio que resume el clima de aquellos días: “En Egipto también hubo incertidumbre porque el ferry iba lleno. Esperaban 200 y viajamos 1200”. La masificación, asegura, hizo que todo fuera más lento y confuso. “Una vez allí fue un caos el control de pasaportes, pero por suerte parece que ya está todo más tranquilo”.

Imagen de Rocío, vecina de Moncofa que ha tenido que cortar de forma abrupta su viaje a Jordania.

Imagen de Rocío, vecina de Moncofa que ha tenido que cortar de forma abrupta su viaje a Jordania. / Mediterráneo

