Compromís exige un plan provincial urgente ante el aumento de delitos de odio por racismo en Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón ha alertado de que los delitos de odio por racismo y xenofobia se han multiplicado por cuatro en los últimos diez años en la provincia, pasando de cinco casos registrados en 2014 a diecisiete en 2024, la cifra más alta de toda la serie histórica, por lo que ha exigido un plan provincial urgente como respuesta.

La coalición apunta que los datos oficiales confirman una tendencia claramente ascendente, especialmente desde 2020, y evidencian también un aumento de los delitos vinculados a la orientación sexual y la identidad de género. Unas cifras ante las que el portavoz de Compromís en la institución provincial, David Guardiola, afirma que “no es casualidad que los delitos de odio hayan alcanzado máximos históricos. Cuando se blanquean discursos que señalan a colectivos concretos y se vincula inmigración con delincuencia desde tribunas institucionales, el resultado es más polarización y más violencia”.

"La convivencia no puede ponerse en riesgo por cálculo político"

Guardiola ha advertido de que parte de estos delitos se producen en entornos digitales, pero cada vez tienen mayor traslado a las calles y a los espacios cotidianos. “No estamos hablando de un debate ideológico abstracto, sino de agresiones reales que afectan a personas reales. La convivencia no puede ponerse en riesgo por cálculo político”, ha señalado.

Desde la coalición reclaman que la Diputación debe asumir un papel activo. “La institución provincial tiene capacidad para coordinar ayuntamientos, reforzar la prevención, apoyar a entidades sociales y garantizar asistencia a las víctimas. Lo que hace falta es voluntad política”, ha remarcado el portavoz.

Por ello, el portavoz propone la activación de un plan provincial contra los delitos de odio que incluya formación, campañas de sensibilización, protocolos de actuación y cooperación con fuerzas de seguridad y entidades especializadas. “Defender la igualdad y la convivencia no es opcional. Es una obligación institucional”, ha concluido Guardiola.