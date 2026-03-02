Del Corte de Jamón al Turismo Micológico, los nuevos másters de la FP por los que apuesta la Escuela de Hostelería de Castellón

El Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería, Turismo e Industrias Alimentarias Costa Azahar de Castellón tiene previsto solicitar autorización para implantar tres nuevos cursos de especialización: Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, Turismo micológico y Coordinación de congresos y eventos.

Empezarían a impartirse en el curso 28/29

El director de la Escuela, Vicente Moliner, explica que en 2026 se ha publicado el Real Decreto de los cursos de Corte y Cata de Jamón y Turismo Micológico. A partir de ahí, añade, corresponde a la Conselleria de Educación «organizar» y «estructurar» estas enseñanzas. Una vez completado ese paso, los centros podrían solicitar su implantación el próximo curso y, de aprobarse, empezarían a impartirse al siguiente. En el caso del Costa Azahar, la previsión sitúa su posible llegada en el curso 2028/2029.

Corte y Cata de Jamón

Moliner considera que poder ofrecer estas tres formaciones permitiría «enriquecer todavía más a los alumnos». En el caso del curso de corte y cata de jamón, señala que se trata de un ámbito con creciente interés. «Ahora se lleva mucho la cata, el corte de jamón; nosotros ya hacemos dentro de los módulos algo de esa formación, pero este curso permitiría especializarse», indica. A su juicio, la demanda del sector va hacia profesionales con competencias cada vez más específicas.

El curso de especialización en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados consiste en desarrollar las actividades de corte, loncheado, deshuesado, cata y presentación de jamón y paleta curados, así como, complementarlo con la composición y presentación de tablas de jamón y paletas curados, prestando el servicio para eventos aplicando la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, respeto al producto presentado, y prevención de riesgos laborales.

Turismo Micológico

Sobre el turismo micológico, Moliner apunta que ampliaría las formaciones que el centro ofrece en alojamiento y guía turístico. En un mercado global cada vez más competitivo, el turismo micológico se vincula al desarrollo económico de áreas rurales y a la preservación de la biodiversidad y del paisaje. Además, plantea una alternativa menos dependiente de la estacionalidad estival, al combinar el contacto con el medio natural y la gastronomía, y contribuiría a reducir el riesgo de intoxicaciones asociadas al consumo de setas.

El curso de especialización en Turismo Micológico capacita a quien lo curse a trabajar diseñando, organizando y prestando servicios relacionados con el turismo micológico, como guía, como informador en oficinas de desarrollo y turismo, como monitor de actividades de divulgación, o como expertos y especialistas en cocina y gastronomía micológica.

Turismo de congresos

La tercera propuesta es el curso de especialización en coordinación en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y eventos, que busca dar respuesta a la creciente demanda. Moliner subraya el atractivo del turismo deportivo y, especialmente, del segmento de congresos y eventos, un ámbito que, remarca, «tiene muchas posibilidades».

Este curso prepara al alumno para identificar, colaborar y apoyar en la selección, formación y supervisión de equipos de personas que prestan servicios a la organización de reuniones profesionales, incentivos, convenciones, congresos, exposiciones, ferias y eventos, haciendo uso de una lengua extranjera.

Requisitos de acceso

Para acceder a un máster de FP, generalmente se requiere haber cursado previamente una FP de grado superior o medio relacionada con el área de estudio.

Panadería y Bollería Artesanal

Actualmente, la escuela de hostelería ya ofrece un curso de especialización en panadería y bollería artesanal. «Es un exitazo, por eso siempre tenemos lista de espera», afirma el director. A su juicio, los cursos de especialización resultan «muy atractivos» para el alumnado porque son intensivos y con un enfoque muy práctico, con teoría aplicada a la práctica. Son enseñanzas más condensadas, ya que se desarrollan de octubre a abril.

Un centro con más de 500 alumnos

El Costa Azahar cuenta con 519 alumnos matriculados. El centro imparte ciclos de técnico superior en Gestión de alojamientos turísticos, Guía turístico, Agencia de viajes y gestión de eventos, Dirección de cocina y Dirección de servicios de restauración. También ofrece grados medios de Cocina y gastronomía, Servicios de restauración, Panadería, pastelería y confitería y Comercialización de productos alimentarios, además del grado básico de Cocina y restauración y el programa de cualificación básica de Cocina.