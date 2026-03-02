Eva Alcón, rectora de la UJI: «La universidad necesita financiación para competir en un escenario global»

-Último año al frente de la UJI. Ocho años intensos, con muchos cambios e hitos logrados desde su primer Plan de Acción de Gobierno. Para empezar, ¿nos hace balance?

Han sido ocho años intensos, en los que hemos superado una pandemia y nos hemos adaptado a un cambio legislativo como la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pero, por encima de todo, ha sido una etapa de transformación de la Universitat Jaume I que ha potenciado las capacidades formativas, investigadoras y de innovación, y en la que la UJI se ha proyectado como nunca a nivel internacional.

-En formación, ha renovado la oferta. ¿Qué es lo próximo?

El objetivo ha sido adaptar la oferta académica de la UJI para responder a las demandas sociales y ser una universidad más atractiva; de hecho, más estudiantado nos elige en primera opción. Pero no solo ha sido una cuestión de incorporar más titulaciones, como los seis nuevos grados, sino también de renovar planes de estudio y desarrollar nuevas modalidades formativas como las microcredenciales, la formación dual, el aprendizaje servicio, además de facilitar la formación en competencias transversales. Entiendo que el futuro seguirá pasando por adaptarse a los desafíos sociales e incorporar la formación en inteligencia artificial a todos los planes de estudio.

-En investigación, bate récords de captación de fondos y trabaja en un relevo generacional. ¿Cómo se logra esta transformación?

Con una estrategia institucional muy bien definida y guiada por el sello europeo de calidad en la investigación. Y esto se ha traducido en acciones de mejora en la contratación de personal, en nuevos equipamientos y renovación de los existentes, en el refuerzo de las estructuras de investigación, a través de los grupos y de los institutos y también de los equipos de gestión, y en una mayor dimensión internacional. Aparte del récord histórico en la captación de fondos competitivos para investigación e innovación, con 48,9 millones, quiero destacar otro dato: en estos momentos, en la UJI contamos con 419 personas vinculadas a la investigación a través de diferentes figuras laborales (predoctorales, postdoctorales, investigadores distinguidos y personal técnico de apoyo), lo que supone una inversión de 13 millones de euros en 2025.

-La internacionalización ha sido una obsesión desde su nombramiento en 2018. ¿En qué momento está la Jaume I?

Entendemos que los rankings son un indicador que se valora, y, en ese sentido, es importante destacar que la UJI se sitúa entre el 5% de mejores universidades del mundo. Pero la elección de en qué universidad estudiar responde a otros muchos factores. En todo caso, hemos centrado la estrategia de internacionalización en la integración de la UJI en el consorcio europeo de universidades EDUC y en una mayor proyección en América Latina. Todo ello con el objetivo de reforzar nuestros vínculos académicos y de investigación, sin olvidar la movilidad.

-Y la financiación justa ha sido su gran caballo de batalla. No ha habido tribuna pública que se le resistiera a esta reivindicación, con la petición de un plan a largo. ¿En qué punto está esta negociación?

Las cinco universidades públicas firmamos en octubre un instrumento de financiación para el periodo 2026-2029 con la Generalitat valencia que aporta estabilidad dado que mantiene y asegura la inversión estructural que recibimos desde 2023, y además prevé compensar, en el futuro, el aumento de los costes. Faltan desarrollar los compromisos para atender las necesidades singulares de cada universidad y qué parte de la financiación queda sujeta al cumplimiento de objetivos previamente pactados y evaluados. Hemos dado un paso importante, pero habrá que seguir monitorizando lo acordado.

-La LOSU dice que las universidades deben llegar a suponer el 1% del PIB en 2030. ¿Es posible?

Parece difícil, pero es cuestión de voluntad política. Y aquí hablo como presidenta de CRUE, necesitamos corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de España para cumplir la ley, pero, sobre todo, para que el sistema universitario público reciba la inversión necesaria para competir en un escenario global, donde el conocimiento es clave para el progreso. Una inversión insuficiente, y subrayo la palabra inversión, debilita a las universidades públicas, su contribución a la vertebración social y su potencial de innovación. Es una pérdida para toda la sociedad.

-La transferencia y la alta empleabilidad son dos de las grandes bazas de la UJI. ¿De qué manera, Castellón y UJI caminan juntas?

La empleabilidad, y el emprendimiento basado en la innovación son esenciales dentro de la acción institucional de la universidad. Los convenios con empresas para realizar las prácticas son una vía de colaboración excepcional, y en estos momentos, la UJI tiene acuerdos con más de 2.000 entidades. Contamos también con un Consejo Asesor en Innovación para estimular el ecosistema emprendedor y, además, ampliamos las oportunidades de colaboración con el tejido social y productivo a través de la formación dual y del doctorado industrial, que desarrolla la formación académica en estrecha relación con el entorno laboral.

-El campus ha experimentado una transformación importante, y más que habrá, con la apuesta por los futuros pisos para la comunidad universitaria. Explíquenos.

Efectivamente, la metamorfosis del campus ha sido espectacular en estos ocho años. Ha sido un desarrollo con nuevos equipamientos, mejora de instalaciones existentes y reorganización de espacios, planificado para potenciar las capacidades formativas, investigadoras y de innovación de la UJI, y también para avanzar hacia un campus más sostenible y amable con las personas. Precisamente, el proyecto para construir una nueva residencia de alquileres asequibles responde a esa voluntad de ser una universidad sensible con los problemas de su tiempo, como el del difícil acceso a la vivienda, una universidad que quiere ampliar su potencial como espacio de oportunidades y que está comprometida con el acceso equitativo a la formación superior.

-La emergencia habitacional llega a los universitarios, con el alquiler de los pisos y las residencias por las nubes. ¿Cree que las becas actuales son suficientes?

No lo son. El acceso al alojamiento universitario se está convirtiendo en un elemento clave en la elección de la universidad donde estudiar. Las becas son importantes, sin duda, pero también insuficientes, por lo que hay que plantearse la cuantía y a quién se destinan. Además, las administraciones con competencias y con capacidad de legislar en vivienda deben valorar medidas más ambiciosas para que la vivienda, y en nuestro caso concreto el alquiler universitario, no sea un factor de exclusión.

-La universidad, ¿sigue siendo un ascensor social?

Hay síntomas de que se está ralentizando. La financiación insuficiente de la universidad pública es un hándicap para consolidar esta contribución a la cohesión social. ¿Cuánta gente conocemos que fue la primera generación de universitarios de su familia y gracias a poder ir a una universidad pública pudo convertirse en médico, abogado, periodista? La sociedad debe ser consciente de este valor y de cómo la universidad pública, con recursos, es el mejor espacio de oportunidades con el que podemos contar.

-¿Por qué en la UJI en particular y la universidad pública en general no ofertan más plazas en aquellas carreras con más demanda?

Muy sencillo. Por falta de recursos. Las universidades públicas diseñamos nuestra oferta con la voluntad de atender las demandas sociales, y entendiendo que no solo formamos profesionales, sino también una ciudadanía con capacidad crítica. Claro que queremos ofertar más plazas en las titulaciones con más demanda y salidas profesionales, pero necesitamos los recursos que permitan garantizar los estándares de calidad.

-Cuéntenos la fórmula para poder compaginar el rectorado de la UJI con la presidencia de la CRUE.

Muchas horas de dedicación, algunas renuncias personales y buenos equipos de trabajo.

-La UJI está inmersa en su 35º aniversario. Usted ha recorrido ese camino como profesora, vicerrectora, investigadora y ahora, como rectora. ¿Cómo era la UJI entonces, cuando empezó, y cómo es ahora?

-La UJI ha evolucionado en todos los ámbitos y en todas las etapas. Sin duda, ha sabido responder a las demandas sociales y a los cambios que se han producido en cada momento, algunos de especial dificultad. Somos una universidad consolidada, comprometida con la necesidad de contar con una oferta académica de calidad y atractiva; la investigación y la innovación han crecido en dimensión, en calidad y en impacto social y también ha aumentado nuestra presencia internacional. Una universidad que sigue fiel a los valores universitarios y a los principios rectores que recogen sus Estatutos. Y todo ese legado se ha construido paso a paso, sumando con cada etapa institucional y con el compromiso de la comunidad universitaria.

-¿Le ha dado algún consejo a Jesús Lancis, su vicerrector de Investigación, y, de momento, único candidato postulado para asumir el rectorado en mayo?

El vicerrector Lancis es muy buen candidato. Tiene experiencia y una trayectoria que avala su capacidad de gestión, su compromiso con la Universitat Jaume I y su visión de futuro. Además, es una persona que sabe escuchar, identificar necesidades y diseñar estrategias para alcanzar objetivos. Necesita pocos consejos.

-¿Cree que deja una UJI mejor que la que tomó las riendas en 2018?

Te aseguro que he hecho todo lo que ha estado en mis manos para impulsar la universidad. Pero la valoración no me corresponde hacerla a mí. Lo que sí te digo es que he tenido el honor de liderar dos magníficos equipos. ¿Qué cambios más significativos podemos citar? Pues hemos ampliado, diversificado y actualizado la oferta académica, que supera los 150 títulos e incluye nuevas modalidades como las microcredencials y la formación dual. También hemos creado nuevos institutos de investigación y hemos estimulado el emprendimiento, la creatividad y la creación de empresas basadas en el conocimiento. Se han impulsado numerosos planes institucionales, como el de Responsabilidad Social orientada a los ODS, el de Salud Integral, el de Inclusión y No discriminación o el de Empleo y Emprendimiento. Hemos consolidado las cátedras y aulas de empresa como vía de colaboración y la extensión universitaria se ha redefinido bajo el criterio de la cocreación para trabajar junto al entorno local en proyectos compartidos. Un impulso que, además, se ha centrado en las personas, apostando por la estabilidad laboral, la promoción y el relevo generacional, con la voluntad de crear un entorno de trabajo más motivador, que nos permita cumplir con calidad el servicio de educación superior e investigación que la sociedad nos demanda.

-Del Plan de Acción de Gobierno, ¿se ha quedado algo en el tintero?

La verdad es que el grado de ejecución de los dos planes de acción ha sido muy elevado, porque han sido dos planes exigentes, pero realistas. Además, he contado con equipos de gobierno que han sabido desarrollar las medidas comprometidas con la comunidad universitaria, y un personal docente e investigador y un personal de gestión y de administración y servicios que ha respondido.

-¿Cuál es su futuro?

Me gusta vivir en el presente. En estos momentos, quiero cerrar bien mi etapa como rectora y como presidenta de CRUE. Entonces, pensaré en el próximo curso. n