¿Eres iraní en Castellón o castellonense en Oriente Próximo? Buscamos testimonios sobre Irán y el conflicto regional
Queremos escuchar voces en primera persona -desde Irán, Israel y los países del Golfo- para contar cómo se vive la crisis más allá de los titulares
Irán vive desde finales de diciembre de 2025 inmerso en una oleada de protestas. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han denunciado represión, detenciones masivas y miles de crímenes por parte del régimen. Este escenario interno ha escalado estos días a un conflicto de alcance regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la posterior respuesta iraní. Ali Jamenei, así como otros altos cargos del régimen de los ayatolás, murió en el contexto de esos ataques.
La crisis ya no afecta solo a Irán: se han reportado impactos y tensión directa en Israel y Líbano, y también en varios países del Golfo (incluidos Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Kuwait y Bahréin), con cierres de espacio aéreo y episodios que han golpeado el nervio energético (infraestructura y producción), elevando la sensación de incertidumbre y riesgo en toda la zona.
Desde Mediterráneo queremos dar voz a quienes lo están viviendo en primera persona.
Buscamos:
- Iraníes que residan en Castellón y puedan explicar cómo están viviendo esta etapa: familia allí, miedo, presión, desinformación, exilio, expectativas.
- Castellonenses (o residentes en la provincia) que estén en Irán o tengan vínculos directos recientes con el país.
- Personas con vínculo a Castellón que se encuentren en Israel, Arabia Saudí, Emiratos, Catar (y otros países vecinos) y puedan contar cómo está afectando la escalada: seguridad, trabajo, restricciones, vuelos, ambiente social, percepción del futuro.
Si eres tú, o conoces a alguien que tenga una historia que contar, puedes contactar con nosotros:
- WhatsApp o Telegram: 680 55 85 77
- Correo: rfabian@epmediterraneo.com
- O a través de nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.
