¿Eres iraní en Castellón o castellonense en Oriente Próximo? Buscamos testimonios sobre Irán y el conflicto regional

Irán vive desde finales de diciembre de 2025 inmerso en una oleada de protestas. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han denunciado represión, detenciones masivas y miles de crímenes por parte del régimen. Este escenario interno ha escalado estos días a un conflicto de alcance regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la posterior respuesta iraní. Ali Jamenei, así como otros altos cargos del régimen de los ayatolás, murió en el contexto de esos ataques.

La crisis ya no afecta solo a Irán: se han reportado impactos y tensión directa en Israel y Líbano, y también en varios países del Golfo (incluidos Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Kuwait y Bahréin), con cierres de espacio aéreo y episodios que han golpeado el nervio energético (infraestructura y producción), elevando la sensación de incertidumbre y riesgo en toda la zona.

Desde Mediterráneo queremos dar voz a quienes lo están viviendo en primera persona.

Buscamos:

Iraníes que residan en Castellón y puedan explicar cómo están viviendo esta etapa: familia allí, miedo, presión, desinformación, exilio, expectativas.

Castellonenses (o residentes en la provincia) que estén en Irán o tengan vínculos directos recientes con el país.

Personas con vínculo a Castellón que se encuentren en Israel, Arabia Saudí, Emiratos, Catar (y otros países vecinos) y puedan contar cómo está afectando la escalada: seguridad, trabajo, restricciones, vuelos, ambiente social, percepción del futuro.

Si eres tú, o conoces a alguien que tenga una historia que contar, puedes contactar con nosotros:

