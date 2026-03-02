Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Eres iraní en Castellón o castellonense en Oriente Próximo? Buscamos testimonios sobre Irán y el conflicto regional

Queremos escuchar voces en primera persona -desde Irán, Israel y los países del Golfo- para contar cómo se vive la crisis más allá de los titulares

Columnas de humo tras varios bombardeos contra la capital de Irán, Teherán, en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Columnas de humo tras varios bombardeos contra la capital de Irán, Teherán, en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. / Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

Rafael Fabián

Irán vive desde finales de diciembre de 2025 inmerso en una oleada de protestas. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han denunciado represión, detenciones masivas y miles de crímenes por parte del régimen. Este escenario interno ha escalado estos días a un conflicto de alcance regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la posterior respuesta iraní. Ali Jamenei, así como otros altos cargos del régimen de los ayatolás, murió en el contexto de esos ataques.

La crisis ya no afecta solo a Irán: se han reportado impactos y tensión directa en Israel y Líbano, y también en varios países del Golfo (incluidos Arabia Saudí, Emiratos, Catar, Kuwait y Bahréin), con cierres de espacio aéreo y episodios que han golpeado el nervio energético (infraestructura y producción), elevando la sensación de incertidumbre y riesgo en toda la zona.

Desde Mediterráneo queremos dar voz a quienes lo están viviendo en primera persona.

Buscamos:

  • Iraníes que residan en Castellón y puedan explicar cómo están viviendo esta etapa: familia allí, miedo, presión, desinformación, exilio, expectativas.
  • Castellonenses (o residentes en la provincia) que estén en Irán o tengan vínculos directos recientes con el país.
  • Personas con vínculo a Castellón que se encuentren en Israel, Arabia Saudí, Emiratos, Catar (y otros países vecinos) y puedan contar cómo está afectando la escalada: seguridad, trabajo, restricciones, vuelos, ambiente social, percepción del futuro.

Si eres tú, o conoces a alguien que tenga una historia que contar, puedes contactar con nosotros:

  • WhatsApp o Telegram: 680 55 85 77
  • Correo: rfabian@epmediterraneo.com
  • O a través de nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.

