La jubilación de los autónomos acelera en Castellón: 74 retiros al mes y sin un plan de relevo

A los profesionales que en Castellón trabajan por cuenta propia les ocurre algo muy similar a lo que les sucede al resto de trabajadores: cada vez son más mayores. Algo más de 17.000 de los 43.000 autónomos con los que cuenta la provincia supera los 56 años y la llegada a la edad de retiro de los nacidos en el baby boom está acelerando la cifra de autoempleados que se dan de alta como jubilados. Lo peor de todo es una parte importante de estas salidas no está encontrando continuidad.

Durante el 2025 se retiraron del mercado laboral 890 autónomos de Castellón, un 24% más que hace tres años. O dicho de una manera más gráfica: cada mes 74 profesionales por cuenta propia se dan de alta como jubilados y, en la mayoría de los casos, bajan la persiana de su negocio porque no encuentran nadie que les sustituya.

Falta de relevo generacional

Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomo, lleva años reclamando un plan urgente de relevo generacional para el colectivo. "El verdadero reto no es únicamente el aumento de jubilaciones, sino que una parte importante de estas salidas no tienen continuidad", explica.

La falta de relevo generacional afecta, especialmente, al comercio de proximidad, la hostelería tradicional, el transporte, pequeños servicios profesionales y actividades vinculadas al entorno rural y supone un reto mayúsculo para buena parte de los municipios de la provincia, sobre todo los más pequeños. "Cada negocio que cierra por jubilación sin transmisión implica pérdida de actividad económica y empleo, debilitamiento del tejido productivo local y una mayor presión sobre la despoblación en numerosos municipios", afirma el presidente de UPTA que reclama la puesta en marcha de un plan nacional de relevo generacional en el trabajo autónomo que facilite la transmisión de negocios, acompañe a nuevos emprendedores y garantice la continuidad de actividades viables.

1.078 euros de pensión

Al mismo tiempo que crecen los autónomos que se jubilan aumenta la pensión media que perciben. Los 890 profesionales que se retiraron el año pasado lo hicieron con una paga media de 1.078 euros, 75 euros más que la nómina de los que salieron del mercado laboral en 2024 y 161 más que hace tres años.

No obstante, la brecha persiste y los trabajadores del Régimen General recién jubilados continúan cobrando una pensión mucho más alta. Los 4.001 asalariados que se retiraron durante el pasado ejercicio en Castellón percibieron una paga media de 1.681 euros, 603 más que la de los autónomos. "Esta diferencia es consecuencia de décadas de cotización por bases reducidas y de carreras de cotización irregulares dentro del trabajo autónomo. Y aunque el nuevo sistema de cotización por ingresos reales puede contribuir a corregir desigualdades futuras no solucionará a corto plazo el diferencial acumulado en las pensiones ya reconocidas", describe Abad.