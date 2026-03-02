Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María, 40 años de peluquera: "Lo que estamos viviendo ahora los autónomos no lo he visto nunca"

Juan Luis Radiu, emprendedor de Vall d'Alba, pide condiciones laborales equiparables a las de cualquier trabajador, incluyendo paro, reducción de cuotas y una jubilación justa

Mediterráneo habla con los trabajadores por cuenta propia que exponen que la realidad actual les asfixia y exigen mejoras

Historias de autónomos de Castellón: "Siempre hemos podido comer pero ahora..."

Gabriel Utiel / Noelia Martínez

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

La protesta de la plataforma por la dignidad de las personas autónomas 30N, que se ha desarrollado esta mañana en Castellón, con lecturas reivindicativas simultáneas en 40 ciudades de toda España, ha reunido a emprendedores de toda la provincia, desde les Useres y l'Alcora, a Vila-real, Onda, etc.

Dafne Sales (Castelló): «Reivindicamos condiciones que sean dignas»

«Soy de les Useres, pero tengo aquí en Castelló un centro de belleza consciente y estoy aquí para reivindicar unas condiciones de trabajo que sean ante todo dignas. En esta movilización hemos salido con propuestas diversas de mejora para todo el colectivo de autónomos. En esta pancarta se plantea, por ejemplo, que las trabajadoras por cuenta propia puedan emprender sin renunciar a ser madres».

Naiara Martínez (Castelló-l'Alcora): "Queremos derechos para poder avanzar"

«Soy dietista integrativa -entre Castelló y l’Alcora- y he decidido participar en esta manifestación convocada por la plataforma de autónomos de Castellón para conseguir unas condiciones de trabajo dignas. En definitiva, todos los que estamos hoy aquí queremos derechos para poder avanzar. Exigimos una reducción de las cuotas, una protección social real y reconocimiento a nuestro trabajo».

María Moreno (Castelló): «Las cuotas no son acordes al beneficio real»

«Tengo un negocio de moda sostenible, naturaleza y bienestar, he participado en programas de emprendedores. Pero hoy era necesario reunirnos en esta manifestación de autónomos porque considero que las cuotas que tenemos los trabajadores por cuenta propia son desproporcionadas respecto a los beneficios reales que tenemos. Yo ahora estoy emprendiendo y llevo unos meses con condiciones injustas».

Ana María Altamirano (Castelló): «Es importante tener una baja laboral decente»

«Tengo un centro de psicología e hipnosis aquí en la ciudad, en Castelló de la Plana. Hoy estamos aquí para reivindicar unas condiciones justas para el colectivo de los autónomos. Con esta protesta lo que queremos es que las cuotas que pagamos sean ajustadas en función de los ingresos, pero los reales, no como ahora. Además, es importante poder tener derecho a una baja laboral que sea decente».

Juan Luis Radiu (Vall d'Alba): "La jubilación debe ser acorde a lo que se paga".

Mi mujer y yo tenemos en Vall d’Alba un pequeño negocio de suministros de hostelería y limpieza, y también una tiendecita de regalos. Solo queremos para los autónomos unos derechos como los que tiene cualquier trabajador. Pedimos unas condiciones dignas: paro, que las cuotas las reduzcan y una jubilación que esté acorde con lo que pagamos. No pedimos nada más. Eso es lo que reivindicamos».

María Sánchez Olucha (Onda): "Deben pensar que nosotros no comemos"

«Soy peluquera desde hace 40 años y lo que estamos viviendo ahora no se ha vivido en la vida. Toda la vida más o menos hemos podido comer, pero ahora, sobre todo, nos afecta el IVA del 21% que nos colocó el PP para levantar el país y llevamos 25 años y ya no nos lo han vuelto a quitar. Es una vergüenza que en tres meses todo lo que ganamos sea para Hacienda. Deben pensar que nosotros no comemos».

