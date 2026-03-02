Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El peluquero de Castellón que triunfa en TikTok: "Es importante ser tú mismo, si te creas un personaje no lo puedes mantener a largo plazo"

Víctor Meseguer

Lo que empezó como un proyecto personal tras años de experiencia fuera de casa se ha convertido en una de las peluquerías más virales de Castellón. Bluerose no solo corta y peina: también comunica.

Alguno de sus vídeos en TikTok ha llegado a superar los ocho millones de reproducciones, una cifra que no es habitual para un negocio local. En redes sociales suman cerca de 70.000 seguidores, una comunidad que no deja de crecer y que ha sido clave en su proyección.

Alex, el responsable del salón se marchó con solo 19 años a Alemania, donde trabajó durante cinco años. Aquella etapa fue su escuela profesional junto a los tres años en Madrid antes de tomar la decisión de volver a Castellón y apostar por su propio proyecto.

La apuesta no se quedó solo en las labores típicas de un peluquero. Desde el principio entendió que las redes sociales podían ser una herramienta poderosa: “Las redes son una ventana que queremos explotar y gracias a ellas hemos podido llegar a ser reconocidos en un concursos nacionales”, explica.

El reconocimiento llegó en un campeonato nacional de peluquería al que acudieron representantes de toda España, Bluerose fue nominada como mejor peluquería y finalmente obtuvo el tercer puesto. Además, en el mismo certamen recibió un reconocimiento específico por su trabajo en redes sociales.

Sus claves para hacerse viral

Si algo tiene claro es que el éxito en redes no es cuestión de suerte. “La clave es la constancia y entender el algoritmo. La gente entra a las redes para entretenerse y tienes que darle ese tipo de contenido”, explica.

Pero también lanza otra clave: “Es importante ser tú mismo, porque si te creas un personaje no lo puedes mantener a largo plazo”. Esa autenticidad, asegura, es lo que conecta con la gente y lo que ha permitido que algunos de sus vídeos sean virales.

Hoy, su barbería combina clientes de siempre con seguidores que llegan después de descubrirlos en TikTok.

