El PSPV-PSOE de Castellón reivindica un plan de choque de vivienda asequible ante la situación "insostenible" para las familias

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha reivindicado este lunes la puesta en marcha de un plan de choque de vivienda asequible orientado a jóvenes y familias con el fin de "convertir el acceso a una casa digna en un derecho real y no en un lujo".

La secretaria de Organización, Maria Jiménez, ha alertado de que hace falta poner remedio a una situación que ya es “insostenible” para muchas familias, obligadas a destinar más de media nómina exclusivamente a pagar el alquiler.

"Para vivir o especular"

En este sentido, la representante socialista ha señalado al PP como responsable de la actual asfixia económica y ha asegurado que “los próximos años decidirán si Castellón es una provincia para vivir o para especular”. Ante ello, la diputada provincial ha afirmado que “está en la mano de la ciudadanía que el PP no renueve el poder” y ha acusado a los populares de estar “siempre del lado de los fondos buitre y de boicotear todas las iniciativas del Gobierno de España para reducir los precios”.

“Ni el president Pérez Llorca ni la alcaldesa de Castelló de la Plana, que, recordemos, tiene los precios más prohibitivos de todo el Estado, aplican la ley estatal de Vivienda porque no les da la gana. Hacerlo permitiría topar el precio del alquiler y dar una tregua a miles de familias, como ya ocurre en otras comunidades autónomas gobernadas por los socialistas como Catalunya y Navarra”, ha aseverado la dirigente provincial.

Frente a la "parálisis institucional" del PP, Jiménez ha defendido que el PSPV-PSOE “está con la gente que quiere una casa donde hacer su proyecto de vida” y, por ello, los socialistas han puesto sobre la mesa un paquete de medidas “concretas y pactables” para que tener un hogar deje de ser un privilegio.

Ampliación del parque público o refuerzo de las ayudas

Entre estas iniciativas destacan la ampliación del parque público de alquiler aprovechando solares y edificios infrautilizados, la puesta en uso de viviendas vacías mediante acuerdos con los propietarios y un refuerzo histórico de las ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil, con una coordinación estrecha entre administraciones. “Ojalá tuviéramos la complicidad del Partido Popular, pero se niegan a afrontarlo”, ha lamentado.

Por último, Maria Jiménez ha remarcado el abismo estratégico entre las dos formaciones, con una derecha “que confía en que el mercado lo resuelva todo, y el PSPV-PSOE que se pone al lado de quien paga un alquiler abusivo y no puede planificar su vida proponiendo soluciones. Nosotros lo arreglaremos”.