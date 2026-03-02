La reina Letizia preside este martes el acto del día de las enfermedades raras en Castellón: otras visitas de monarcas a la provincia
El Auditori acoge la cita que congregará a pacientes, familias, investigadores e instituciones
Castellón acoge este martes, 3 de marzo, el acto central del día mundial de las enfermedades raras, que estará presidido por la reina Letizia y tendrá lugar en el Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana.
La iniciativa, enmarcada en la campaña Porque cada pERsona importa, arrancará a partir de las 12 horas y está impulsada por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), de la que ejerce como presidenta de honor la monarca. Su objetivo pasa por reclamar la equidad en el acceso a los recursos para las personas que sufren estas dolencias, ante las esperas de más de seis años para la consecución de un diagnóstico, la escasez de medicamentos o las distintas desigualdades.
El acto, según han detallado desde la organización, congregará a cerca de 500 personas entre pacientes, familias, investigadores y diferentes representantes institucionales, que tomarán la palabra. Han confirmado su asistencia dirigentes como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; o el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Está previsto que el discurso de clausura corra a cargo de la reina y también se reconocerá el trabajo que se lleva a cabo desde el mundo asociativo para visibilizar las enfermedades raras.
De Porcelanosa a bp o la CEV
Además de la visita de la actual reina tiene programada este martes, Castellón ha recibido otras visitas reales con anterioridad. El rey Felipe VI pisó por última vez la provincia el pasado 21 de septiembre del 2023, coincidiendo con la conmemoración del 50º aniversario de Porcelanosa. Entonces conoció las instalaciones de la compañía vila-realense y se interesó por el proceso productivo del sector, clave para la economía provincial.
Antes, en mayo del 2021, Felipe VI encabezó la asamblea general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que tuvo lugar en el Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI) y donde puso en valor el papel de las compañías y su resiliencia en un momento marcado por la incertidumbre derivada de la pandemia de covid-19.
La primera ocasión en la que Felipe VI estuvo en Castellón como Rey de España se remonta a junio del 2017, una vez más en un acto ligado al tejido empresarial de la provincia. El monarca presidió el acto conmemorativo del 50º aniversario de la refinería de bp.
El rey emérito, presencia oficial y privada
Mientras, Juan Carlos I, el rey emérito, contabilizó un total de cinco visitas oficiales, a las que hay que sumarle otras privadas, como la que tuvo lugar en el 2018, cuando pasó unos días en Navajas en la casa de Vicente Boluda.
En el 2000 y 2001, el padre del actual monarca participó en la regata Castellón-Costa Azahar, mientras que en el 1993 acudió junto a la reina Sofía al acto de puesta de la primera piedra de la Universitat Jaume I. Solo un año antes, Juan Carlos I visitó la basílica de San Pascual. Y en el 1976, tanto él como Sofía estuvieron presentes en Nules, Burriana, Vila-real, Castelló y Morella en la primera visita de su reinado.
