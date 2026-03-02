Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaTiempo en MagdalenaCambios comercio CastellónEmprendedor CastellónCastellonense en JordaniaPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

La reina Letizia preside este martes el acto del día de las enfermedades raras en Castellón: otras visitas de monarcas a la provincia

El Auditori acoge la cita que congregará a pacientes, familias, investigadores e instituciones

El rey Felipe VI ha vistado la provincia en tres ocasiones, 2017, 2021 y 2023.

El rey Felipe VI ha vistado la provincia en tres ocasiones, 2017, 2021 y 2023. / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón acoge este martes, 3 de marzo, el acto central del día mundial de las enfermedades raras, que estará presidido por la reina Letizia y tendrá lugar en el Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana.

La iniciativa, enmarcada en la campaña Porque cada pERsona importa, arrancará a partir de las 12 horas y está impulsada por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), de la que ejerce como presidenta de honor la monarca. Su objetivo pasa por reclamar la equidad en el acceso a los recursos para las personas que sufren estas dolencias, ante las esperas de más de seis años para la consecución de un diagnóstico, la escasez de medicamentos o las distintas desigualdades.

El acto, según han detallado desde la organización, congregará a cerca de 500 personas entre pacientes, familias, investigadores y diferentes representantes institucionales, que tomarán la palabra. Han confirmado su asistencia dirigentes como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; o el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Está previsto que el discurso de clausura corra a cargo de la reina y también se reconocerá el trabajo que se lleva a cabo desde el mundo asociativo para visibilizar las enfermedades raras.

De Porcelanosa a bp o la CEV

Felipe VI estuvo presente en 2023 en el acto conmemorativo del 50º aniversario de Porcelanosa.

Felipe VI estuvo presente en 2023 en el acto conmemorativo del 50º aniversario de Porcelanosa. / MEDITERRÁNEO

Además de la visita de la actual reina tiene programada este martes, Castellón ha recibido otras visitas reales con anterioridad. El rey Felipe VI pisó por última vez la provincia el pasado 21 de septiembre del 2023, coincidiendo con la conmemoración del 50º aniversario de Porcelanosa. Entonces conoció las instalaciones de la compañía vila-realense y se interesó por el proceso productivo del sector, clave para la economía provincial.

El rey Felipe VI participó en la asamblea de la CEV en 2021.

El rey Felipe VI participó en la asamblea de la CEV en 2021. / MEDITERRÁNEO

Antes, en mayo del 2021, Felipe VI encabezó la asamblea general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que tuvo lugar en el Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI) y donde puso en valor el papel de las compañías y su resiliencia en un momento marcado por la incertidumbre derivada de la pandemia de covid-19.

La primera ocasión en la que Felipe VI estuvo en Castellón como Rey de España se remonta a junio del 2017, una vez más en un acto ligado al tejido empresarial de la provincia. El monarca presidió el acto conmemorativo del 50º aniversario de la refinería de bp.

La primera visita del actual monarca se remonta al 2017, coincidiendo con el 50º aniversario de la refinería de bp.

La primera visita del actual monarca se remonta al 2017, coincidiendo con el 50º aniversario de la refinería de bp. / MEDITERRÁNEO

El rey emérito, presencia oficial y privada

Mientras, Juan Carlos I, el rey emérito, contabilizó un total de cinco visitas oficiales, a las que hay que sumarle otras privadas, como la que tuvo lugar en el 2018, cuando pasó unos días en Navajas en la casa de Vicente Boluda.

Noticias relacionadas y más

En el 2000 y 2001, el padre del actual monarca participó en la regata Castellón-Costa Azahar, mientras que en el 1993 acudió junto a la reina Sofía al acto de puesta de la primera piedra de la Universitat Jaume I. Solo un año antes, Juan Carlos I visitó la basílica de San Pascual. Y en el 1976, tanto él como Sofía estuvieron presentes en Nules, Burriana, Vila-real, Castelló y Morella en la primera visita de su reinado.

Primera visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía a Castellón, en 1976

Primera visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía a Castellón, en 1976 / MEDITERRÁNEO

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
  2. La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
  3. Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
  4. Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
  5. Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
  6. Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
  7. Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos
  8. El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años

Letizia estará este martes en Castellón: las otras visitas de monarcas a la provincia

Letizia estará este martes en Castellón: las otras visitas de monarcas a la provincia

El aeropuerto de Castellón se prepara para batir un nuevo récord de actividad

El aeropuerto de Castellón se prepara para batir un nuevo récord de actividad

María, 40 años de peluquera: "Lo que estamos viviendo ahora los autónomos no lo he visto nunca"

María, 40 años de peluquera: "Lo que estamos viviendo ahora los autónomos no lo he visto nunca"

La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en Castellón: cuándo y dónde lloverá más

La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en Castellón: cuándo y dónde lloverá más

Castellón ya tiene calendario de admisión escolar para el curso 2026/2027: las fechas a tener en cuenta de Infantil a Bachillerato

Castellón ya tiene calendario de admisión escolar para el curso 2026/2027: las fechas a tener en cuenta de Infantil a Bachillerato

Rocío Ramón, una castellonense en Jordania: "Hemos pasado momentos de tensión y la embajada no nos ha ayudado a salir del país"

Rocío Ramón, una castellonense en Jordania: "Hemos pasado momentos de tensión y la embajada no nos ha ayudado a salir del país"

Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos

Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos

El PSPV-PSOE de Castellón reivindica un plan de choque de vivienda asequible ante la situación "insostenible" para las familias

El PSPV-PSOE de Castellón reivindica un plan de choque de vivienda asequible ante la situación "insostenible" para las familias
Tracking Pixel Contents