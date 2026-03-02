El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
El jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, advierte que la persistencia de las lluvias, que comenzarán el martes, será el factor más significativo en Castellón esta semana
La borrasca Regina marcará la evolución del tiempo esta semana en la provincia de Castellón. Tal y como ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Regina se ubicará este martes en el Golfo de Cádiz, lo que propiciará que se forme un temporal marítimo con viento del este y nordeste, mucha nubosidad y precipitaciones.
Lluvias generalizadas el sábado
Según ha explicado el jefe de Climatología del centro zonal de Valencia de Aemet, José Ángel Núñez, "los peores días en Castellón serán el jueves y el sábado, con lluvias generalizadas en la provincia". Más que la intensidad, señala, "lo más significativo es la persistencia". Una situación sobre la que convendrá estar muy encima, ya que el sábado es el día de inicio de las fiestas de la Magdalena, con actos tan destacados como la mascletà y el Pregó.
Mejoría el domingo
Sin embargo, Núñez ha señalado que "hay tendencia a mejorar el tiempo a partir del domingo, con menos nubosidad y viento más flojo que entre el martes y el sábado, pero con ambiente frío para ser el inicio de marzo y tiempo variable". De este modo, el día de la Romeria daría un cierto respiro, si bien convendría abrigarse.
Polvo en suspensión
Uno de los rasgos del arranque de esta semana va a ser la gran cantidad de calima que va a haber entre la tarde de este lunes y hasta, al menos, el jueves 5. Un polvo en suspensión que puede venir acompañado de precipitaciones débiles y dispersas acompañadas de barro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. (Aemet).
Vientos fuertes
Otro de los protagonistas será el viento fuerte. El martes y el miércoles serán las jornadas en las que soplará con mayor intensidad. No obstante, el jueves amainará, si bien será cuando se acerque la borrasca, con lo que ese día las precipitaciones serán más intensas, generalizadas y persistentes y pueden venir acompañadas de tormentas.
