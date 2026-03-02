Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico hoy en Castellón: incidencias por niebla en la CV-10

Todas las alertas en carretera en base a los datos de la DGT

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón.

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón. / DGT

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Según el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) para Castellón, estas son las alertas en carretera, con datos actualizados a las 8.40 horas:

Incidencias activas en Castellón (por carretera)

A-23

  • Villatorcas (km 17,686): Obstáculo fijo, sentido creciente. Desde 02/03/2026 08:36.

CS-22

  • Castellón de la Plana (km 8,025): Obstáculo fijo, sentido creciente. Desde 02/03/2026 08:36.

AP-7

  • Alcossebre → Alcalà de Xivert (km 388,4–386,4): Obras, sentido decreciente, carril derecho cerrado. 02/03/2026 08:30–15:00.
  • Torreblanca (km 392): Obras, sentido decreciente, arcén cerrado. 02/03/2026 08:30–15:00.
  • Virgen de Gracia (km 437,4–437,5): Obras, sentido creciente, arcén cerrado. 02/03/2026 08:30–15:00.
  • Capicorp (km 389,967): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente. Desde 02/03/2026 07:32.

N-225

  • Vall d’Uixó (km 14,189): Obstáculo fijo, sentido decreciente.
  • Castellón de la Plana (km 49,35): Obras, sentido creciente.
  • Castellón de la Plana (cruce km 49,4–49,5): Límite temporal de anchura por obras, sentido creciente.
  • Castellón de la Plana (cruce km 49,5–49,4): Límite temporal de anchura por obras, sentido decreciente.

N-340

  • Castellón de la Plana (km 974,036): Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Vila-real (km 967,429): Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Nules (cruce km 957): Obras, sentido creciente, estrechamiento de carriles.

CV-2261

  • Vall d’Uixó (km 0,481): Obstáculo fijo, sentido creciente. Desde 02/03/2026 08:17.

CV-15

  • Santa Elena → Vilafranca del Cid (km 59–62,3): Obras, sentido creciente, carril derecho e izquierdo cerrados.
  • La Pobla Tornesa → Ibarsos (km 0–16): Obras, sentido creciente, corte móvil.

CV-125

  • Portell de Morella (km 21–21,7): Obras, sentido creciente, carril derecho cerrado.
  • Cinctorres (km 8,9–9): Obras, sentido creciente, carril derecho cerrado.
  • Portell de Morella (km 18,7): Obras, sentido creciente, arcén cerrado.

CV-124

  • La Vespa (km 7–7,1): Obras, sentido creciente, arcén cerrado.

CV-10

  • Cabanes → La Jana (km 44,5–90,4): Obras, sentido creciente, corte móvil.
  • La Pobla Tornesa → Benlloch (km 32–42,49): Niebla, ambos sentidos, visibilidad reducida.

CV-13

  • Torreblanca (km 16,6): Obras, sentido creciente, arcén cerrado.

CV-195

  • La Artejuela (km 25,632): Obstáculo fijo, sentido creciente.

CV-230

  • Vall d’Uixó (km 21,555): Obstáculo fijo, sentido creciente.

CV-20

  • Apeadero de Betxí (km 4,215): Obstáculo fijo, sentido creciente.

N-238

  • Vinaròs (km 1,2–0,5): Obras, sentido decreciente, tráfico alternado por un solo carril.

CV-21

  • Pla de la Marquesa (km 12): Obras, sentido creciente.

N-340a (nivel rojo / cortes)

  • Vinaròs (km 1052,3): Obras (nivel rojo), sentido creciente.
  • Vinaròs → Benicarló (km 1051,1–1048,5): Obras (nivel rojo), sentido decreciente, corte total.
  • Vinaròs (km 1051,2–1052,4): Obras (nivel rojo), sentido creciente, corte total.
  • Vinaròs (km 1052,4–1051,2): Obras (nivel rojo), sentido decreciente, corte total.

