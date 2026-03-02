Tráfico hoy en Castellón: incidencias por niebla en la CV-10
Todas las alertas en carretera en base a los datos de la DGT
Según el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) para Castellón, estas son las alertas en carretera, con datos actualizados a las 8.40 horas:
Incidencias activas en Castellón (por carretera)
A-23
- Villatorcas (km 17,686): Obstáculo fijo, sentido creciente. Desde 02/03/2026 08:36.
CS-22
- Castellón de la Plana (km 8,025): Obstáculo fijo, sentido creciente. Desde 02/03/2026 08:36.
AP-7
- Alcossebre → Alcalà de Xivert (km 388,4–386,4): Obras, sentido decreciente, carril derecho cerrado. 02/03/2026 08:30–15:00.
- Torreblanca (km 392): Obras, sentido decreciente, arcén cerrado. 02/03/2026 08:30–15:00.
- Virgen de Gracia (km 437,4–437,5): Obras, sentido creciente, arcén cerrado. 02/03/2026 08:30–15:00.
- Capicorp (km 389,967): Obstáculo fijo por accidente, sentido creciente. Desde 02/03/2026 07:32.
N-225
- Vall d’Uixó (km 14,189): Obstáculo fijo, sentido decreciente.
- Castellón de la Plana (km 49,35): Obras, sentido creciente.
- Castellón de la Plana (cruce km 49,4–49,5): Límite temporal de anchura por obras, sentido creciente.
- Castellón de la Plana (cruce km 49,5–49,4): Límite temporal de anchura por obras, sentido decreciente.
N-340
- Castellón de la Plana (km 974,036): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Vila-real (km 967,429): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Nules (cruce km 957): Obras, sentido creciente, estrechamiento de carriles.
CV-2261
- Vall d’Uixó (km 0,481): Obstáculo fijo, sentido creciente. Desde 02/03/2026 08:17.
CV-15
- Santa Elena → Vilafranca del Cid (km 59–62,3): Obras, sentido creciente, carril derecho e izquierdo cerrados.
- La Pobla Tornesa → Ibarsos (km 0–16): Obras, sentido creciente, corte móvil.
CV-125
- Portell de Morella (km 21–21,7): Obras, sentido creciente, carril derecho cerrado.
- Cinctorres (km 8,9–9): Obras, sentido creciente, carril derecho cerrado.
- Portell de Morella (km 18,7): Obras, sentido creciente, arcén cerrado.
CV-124
- La Vespa (km 7–7,1): Obras, sentido creciente, arcén cerrado.
CV-10
- Cabanes → La Jana (km 44,5–90,4): Obras, sentido creciente, corte móvil.
- La Pobla Tornesa → Benlloch (km 32–42,49): Niebla, ambos sentidos, visibilidad reducida.
CV-13
- Torreblanca (km 16,6): Obras, sentido creciente, arcén cerrado.
CV-195
- La Artejuela (km 25,632): Obstáculo fijo, sentido creciente.
CV-230
- Vall d’Uixó (km 21,555): Obstáculo fijo, sentido creciente.
CV-20
- Apeadero de Betxí (km 4,215): Obstáculo fijo, sentido creciente.
N-238
- Vinaròs (km 1,2–0,5): Obras, sentido decreciente, tráfico alternado por un solo carril.
CV-21
- Pla de la Marquesa (km 12): Obras, sentido creciente.
N-340a (nivel rojo / cortes)
- Vinaròs (km 1052,3): Obras (nivel rojo), sentido creciente.
- Vinaròs → Benicarló (km 1051,1–1048,5): Obras (nivel rojo), sentido decreciente, corte total.
- Vinaròs (km 1051,2–1052,4): Obras (nivel rojo), sentido creciente, corte total.
- Vinaròs (km 1052,4–1051,2): Obras (nivel rojo), sentido decreciente, corte total.
