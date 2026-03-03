Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
Las precipitaciones pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas
Se avecinan días lluviosos en Castellón. Lo dicen todas las previsiones, con la posibilidad bastante cierta de que las precipitaciones afecten a la programación de la Magdalena 2026. De momento, y antes de que la mascletà dé inicio a las fiestas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta amarilla por lluvias en la provincia.
En concreto, el aviso se activará el jueves desde las 7.00 hasta las 0.00 horas. Afectará a todo el interior y al litoral norte, donde existe la posibilidad de que se puedan superar los 60 l/m2 de precipitación acumulada en 12 horas.
Según el modelo Arome de Aemet, en la confluencia entre las comarcas dels Ports y el Maestrat podrían recogerse entre 80 y 100 l/m2 en un solo día.
Borrasca Regina
Según ha informado Aemet en redes sociales, la borrasca Regina tiende a desplazarse hacia el Mediterráneo el jueves, con lo que ese día las precipitaciones se generalizarán, aunque irá amainando el viento.
Además, ha explicado que estos temporales de principio de marzo suelen caracterizarse más por la persistencia que por la intensidad.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón:
