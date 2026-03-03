Cero euros en inversiones del Gobierno central: la obra pública se resiente en Castellón

El sector de la construcción experimenta un buen momento en Castellón, en lo que a la inversión privada se refiere. Aumenta la edificación de viviendas, al calor de mayor interés por la actividad inmobiliaria y ante la falta de nuevos hogares. Cosa diferente es lo que ocurre en el sector público, porque las licitaciones de las administraciones muestran una tendencia descendente.

Un retroceso que se confirmó con el cierre de 2025, al licitarse actuaciones por valor de 292,21 millones de euros, lo que supone un 16,29% menos que al finalizar 2024. El arranque de 2026 no hace más que acentuar esta tendencia. Enero se quedó con actuaciones valoradas en apenas 10,33 millones de euros. Es un 38% menos que en el estreno del pasado ejercicio. Hay que remontarse a 2021 para ver un arranque más bajo. Y la cifra más llamativa son los cero euros de inversión procedentes del Gobierno central.

Cero inversión estatal en enero

No es la única provincia que se ha quedado en esta situación. También le ha ocurrido a Córdoba, Teruel, Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Navarra y Guipúzcoa. En lo referente a las inversiones autonómicas, la cantidad destinada no es mucho mayor, con 2,71 millones de euros. Además, esta sorprendente cantidad de cero euros de inversión regional se dio en diciembre de 2025.

Nuevamente, son los ayuntamientos los que llevan el peso de las inversiones en Castellón, al promover inversiones por valor de 7,62 millones de euros. Todos estos datos han sido aportados desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). En el pasado año, los consistorios y la Diputación licitaron por 186,54 millones de euros, el Estado destinó 83,5 millones de euros, mientras que la Generalitat se quedó atrás, con 22,17 millones.

Castellón, muy por debajo de Valencia y Alicante

La cifra provincial contrasta con el resto de zonas de la Comunitat. Valencia sumó 63,45 millones de euros, y Alicante contó con 35 millones. ¿Cuáles son las causas que explican esta sequía inversora? Una de ellas es obvia: ni el Gobierno central ni el autonómico han presentado presupuestos para este 2026.

En el caso estatal, esta anomalía se ha convertido ya en una tradición -pese a que aseguraron que elaborarían sus cuentas-, de modo que se mantienen las mismas cuentas que en 2023. La Generalitat sí aprobó presupuesto el pasado año, con meses de retraso, y con actuaciones mermadas por la dana de Valencia. Este año, en el que ha habido cambio de president y de conseller de Hacienda, no hay fecha todavía.

Obras en marcha y final de los fondos europeos

En los últimos años, Castellón ha recibido una considerable inyección de recursos públicos, gracias a actuaciones como la remodelación de los antiguos juzgados de la plaza Borrull de Castelló, por parte de la Generalitat, el proyecto de ampliación del Hospital General, las obras del corredor mediterráneo o la ejecución de los nuevos accesos al puerto de Castellón.

A medida que estas iniciativas ya se encuentran avanzadas, la ausencia de presupuestos reduce los apartados de inversiones, de modo que en muchos casos se limitan al mantenimiento de infraestructuras ya existentes o al gasto público. Además, los fondos europeos de recuperación tras el covid, los Next Generation, se encuentran en su recta final. Los trabajos mantienen su inercia, pero tras su finalización se ignora qué actuaciones tomarán el relevo.