El PSPV de Castellón critica la eliminación del plan Convivint: una "bofetada" al Alto Palancia y Mijares

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha criticado este martes que la eliminación del plan Convivint "es una bofetada clara contra el Alto Palancia y Mijares, porque deja a dos de las comarcas más envejecidas y con mayor riesgo de despoblación sin nuevas infraestructuras sociosanitarias ni plazas públicas de centro de día y residencia".

La diputada autonómica y secretaria general comarcal del PSPV, Rocío Ibáñez, ha asegurado que, “si ya está mal eliminarlo, peor es no plantear ninguna alternativa real más allá de derivar a las familias a una residencia o a un centro privado que poca gente puede permitirse”.

Ibáñez ha realizado estas declaraciones desde Altura, donde debería levantarse la nueva residencia comarcal, acompañada por el secretario general provincial, Samuel Falomir; el síndic en Les Corts, José Muñoz, y la eurodiputada Sandra Gómez. Este proyecto se suma, como apuntan los socialistas, a otros "relegados al cajón" en Montanejos, Soneja, Viver, Teresa, Torás, Castellnovo, Pina de Montalgrao, Chóvar y Sot de Ferrer.

Ibáñez ha recordado que el plan Convivint se construyó durante el mandato de Ximo Puig sobre los pilares de "corregir el déficit histórico de plazas públicas en las comarcas del interior y reequilibrar un mapa de equipamientos heredado del PP de Zaplana, Camps, Olivas y Fabra, que concentró la mayor parte de los servicios en la costa, en contra de la lógica y de la cohesión territorial".

"Víctimas de una línea roja"

“Somos víctimas de una línea roja trazada sobre el interior de Castellón que nos ha borrado del mapa sociosanitario y ha condenado a nuestros mayores al exilio asistencial, a tener que dejar sus pueblos cuando se hacen mayores porque aquí no se les han garantizado unos servicios que otras personas sí tienen en las comarcas más pobladas”, ha denunciado la también alcaldesa de Altura.

Por su parte, Samuel Falomir ha denunciado la “crueldad de los recortes ideológicos del PP y Vox” y ha acusado a la Conselleria de la castellonense Elena Albalat de "debilitar el sistema público y desmantelar la red de cuidados pensada para proteger a las personas más vulnerables, con el objetivo de favorecer el negocio privado".

En este sentido, ha lamentado que abolir el plan Convivint significa “romper el contrato social más básico que tenemos como sociedad, que es garantizar que quienes han levantado nuestros pueblos con el esfuerzo de toda una vida puedan envejecer en ellos con la atención, el cuidado y el respeto institucional que merecen”. “Dejar a cientos de familias en la incertidumbre más absoluta demuestra una ausencia total de empatía, como la que también han exhibido con las víctimas de la dana”, ha afirmado Falomir.

Los socialistas han garantizado que mantendrán la presión política y legislativa para que el PP desbloquee las inversiones comprometidas y han reafirmado que un futuro Consell liderado por Diana Morant “garantizará una red sociosanitaria pública y digna para las personas mayores del Alto Palancia y Mijares”.